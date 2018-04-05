الصحفي والاعلامي العراقي حافظ ال بشارة لـ(ارنا):

تصريحات بن سلمان الاخيرة تمثل ارتماء علنيا في احضان تل ابيب

بغداد/5 نيسان/ابريل/ارنا- عدّ الصحفي والاعلامي العراقي حافظ ال بشارة اعتراف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحق الكيان الصهيوني في ان تكون له دولته الخاصة علي الارض الفلسطينية، أنه اخراج للحقائق من السر الي العلن.

وقال الاعلامي ال بشارة في تصريحات خاصة ادلي بها لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) من بغداد، 'ان اعتراف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالكيان الصهيوني، وقوله بوجود مصالح مشتركة بين الكيان الوهابي والكيان الصهيوني هو اخراج لهذه الحقائق من السر الي العلن، حيث سبق بن سلمان عدة مسؤولين سعوديين اكدوا وجود هذه العلاقة، ولكن الاعلان يمثل بحد ذاته تطورا لافتا وخطيرا'.
ولم يستبعد حافظ ال بشارة ان يكون الامر 'مرتبط بتحولات الوضع في السعودية، فولي العهد الشاب المتهور المتعطش للعرش اصبح اداة بيد الرئيس الاميركي دونالد ترامب لاجراء عدة تحولات في بلده والمنطقة اهمها:
- الغاء الاسرة السعودية الحاكمة وتحويل الحكم الي ملك مستبد، وقد بدأ في الشروع بهذا الاجراء باعتقال ابناء اسرته وكبار رجال الاعمال وتسليبهم وتحويلهم الي اعداء.
- اعلانه الاستخفاف بالوهابية واحكامها، وبدء مرحلة فك الارتباط بين البلاط الملكي والسلطة الدينية.
- اقترابه اكثر الي المعسكر الاسرائيلي ولجوئه اليه، فيستمد الحماية من وكالة المخابرات المركزية الاميركية وجهاز الموساد الصهيوني.
- جدد جهاز الحماية المحيط به وجعل مسؤوله ضابطا بعثيا كبيرا هاربا، وكان فيما سبق احد امري تشكيلات ما يسمي بـ(فدائيي صدام).
- شروع السعودية بأجراءات مد خط السكك الحديدية مع اسرائيل عبر الصحراء.
ويري ال بشارة في تصريحاته، ان خارطة التحالفات في المنطقة تشير الي تخندق سعودي اسرائيلي اميركي خليجي في مقابل معسكر او جبهة المقاومة. مشيرا الي ان المتغير الاكبر الذي اجبر واشنطن علي اعادة النظر بالمؤسسة السعودية الحاكمة وتغييرها، تمثل بفشل مشروع تنظيمي القاعدة وداعش، وفشل مخططات تقسيم العراق وسوريا، وتحول الحرب في اليمن الي مستنقع ارهق الرياض، وكذلك فشل السعودية في تدخلاتها بكافة نقاط التوتر، وحصول انفراط بطيء لمعسكر سعودي قديم خرجت منه تركيا وقطر ومصر في الاثر، وضعف الهيمنة الاميركية في المنطقة بسبب البداوة والغباء والتشدد والكراهية السعودية.
بعبارة اخري، يؤكد الاعلامي العراقي ال بشارة، ان تصريحات بن سلمان تمثل ارتماء علنيا في احضان تل ابيب لتدشين المرحلة القادمة التي يصبح فيها بن سلمان ملكا مستبدا بلا اسرة سعودية وبلا تغطية وهابية .
يذكر ان مجلة اتلانتك الاميركية اجرت قبل فترة وجيزة حوارا مفصلا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اكد فيه حق الكيان الصهيوني بان يكون له دولته الخاصة علي ارضه، في اشارة الي فلسطين المحتلة، وانه لاتوجد مشكلة بين بلده والكيان الصهيوني، واذا وجدت مشاكل فهي من النوع العادي الموجود في أي مكان.
وقد لقيت مواقف بن سلمان ترحيبا كبيرا من قبل مختلف الاوساط السياسية والاعلامية في الكيان الصهيوني، التي اعتبرت تلك المواقف بأنها تعطي مؤشرات علي تعاون وثيق، ولأبعد الحدود بين إسرائيل والنظام السعودي، وان ما قاله بن سلمان هو بمثابة دليل إضافي وصريح علي تطور العلاقات بين الرياض وتل أبيب.
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اعتراف بن سلمان باسرائيل

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تصريحات بن سلمان الاخيرة تمثل ارتماء علنيا في احضان تل ابيب

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