الدعم الايراني مثل ابرز عوامل تحقيق الانتصار علي داعش

وفي حديث خاص لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) في بغداد، قال الباحث الفريجي، 'لايمكن ان ننسي ابدا الايام التي انتشرت فيها انباء سقوط مدينة الموصل والمناظر المؤلمة التي بثتها محطات التلفزيون لجنود خلعوا ملابسهم العسكرية وتركوا الخدمة والاسلحة التي استولي عليها الدواعش وصاروا يطوفون بها شوارع المدينة، ثم توالت الانباء عن سقوط مزيد من المناطق بايدي شذاذ الافاق ليضموها الي دولتهم المزعومة واكثر ما كان يحز في النفس اللامبالاة الاميركية بالحدث الكبير ثم التباطؤ عن تقديم اي دعم للعراق، الذي كانت تربطه بالولايات المتحدة معاهده استراتيجية، ليس هذا فحسب بل ان الامريكان كما هي عادتهم نكثوا بوعودهم وتعهداتهم بتنفيذ العقود التسليحية، الامر الذي يشي بما افتضح لاحقا عن وجود تواطؤ للسماح بسيطرة داعش علي اجزاء من العراق.

وعن الدور الايراني في محاربة تنظيم داعش، يؤكد الفريجي 'هنا يأتي العامل الايراني الذي قلب الطاولة وغير كل المعادلات، حينها رأينا مبادرة الجمهورية الاسلامية بفتح مخازن اسلحتها وتقديم كل الدعم للعراق بجيشه وحشده وبذلك، وبذلك تغير ميزان القوي وتوقف الانهيار، وبدأنا نري صمودا منقطع النظير لابطال الحشد الشعبي، واختلط الدم العراقي والايراني، وسرعان ما امتصت الاندفاعة الداعشية وتحولت تدريجيا الي التراجع وزال الخطر الوشيك عن المدن المقدسة العراقية وعن بغداد، واخيرا شهدنا تحرير الموصل وهي المدينة التي كانت معقل داعش ولعلنا بحاجة الي تذكر كون النصر العراقي كان يتظافر مع النصر الاخر المتحقق في سوريا بجهد ايراني واضح لا ينكره احد الامر، الذي اجبر الدول الممولة للهجمة الصهيو-داعشية علي ابتلاع مرارة الهزيمة والقبول بما رفضوه ابتداءا والاصرار علي تغيير الاوضاع في سوريا، وهنا يمكن لنا ان نري بوضوح ان ايران هي الداعم الاهم في معادلة الصراع في دولتين مهمتين من دول الشرق الاوسط، مما قاد الي افشال خطة تقسيم المنطقة الي دويلات طائفية واثنية تكون خاضعه للحلف الصهيو-امريكي، لذا اعتقد بان ايران انقذت المنطقة من دمار واسع وصراعات لا نهائية كان يراد لها ان تكون واقعا وحيدا للمنطقة، واظن ان الدول الكبري صارت تتعامل معها علي هذا الاساس، وبات الدور الايراني اساسيا لاستقرار المنطقة.

وفي سؤال عن طبيعة ودوافع استهداف ايران من قبل قوي دولية واقليمية مختلفة، اوضح الباحث والاعلامي عودة عباس الفريجي 'ان الواقع الجديد الذي فرضته ايران منذ انتصار الثورة الاسلامية بقيادة الامام الخميني قبل اربعة عقود، حيث ادخلت لاول مرة الجانب المبدئي في السياسة الدولية دون تجاهل المصالح الوطنية، سبب فزعا لكثير من الدول صاحبة النفوذ في المنطقة واجبرها علي تشكيل جبهة لمواجهة ايران الجديدة، ومنذ ذلك الحين والمؤامرات تتري وعلي جميع الصعد العسكرية والاقتصادية والتحالف مع الاعداء الداخليين، ولعلنا نري ان اسرائيل اشد الجهات حماسا لعداء ايران، ولا احد يجهل اسباب ذلك، فايران كانت ومازالت الداعم الرئيسي لحركات المقاومة في لبنان وفلسطين ثم العراق واليمن وكذلك سوريا، لذا ليس من المعقول ان تنظر هذه الدول وعلي رأسها الكيان الصهيوني بأم عينيها الي قوة حزب الله الذي بات سيفا يقض مضاجع الصهاينة ثم تراجع الاحتلال عن غزه، وهاتان الساحتان تمثلان اولي حالات الانسحاب المذل لاسرائيل، ثم لاول مرة يحدث نوع من توازن الرعب بين الصهاينة ودول المنطقة، وبالطبع ايران كانت وراء ذلك، اذ اننا نعلم علم اليقين ان اكثر الدول العربية وخصوصا تلك التي وقعت علي معاهدات «السلام» لا تجرؤ علي فعل اي شيء يعكر مزاج الصهاينة، وعلي ذلك كله فلا شك ولا ريب صارت بعض الدول تري في ايران عاملا يغير المعادلات التي ترغب في فرضها.

وبخصوص التصريحات الاخيرة لوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، التي اكد فيها ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستقف مع السعودية في حال تعرضها لاي عدوان، اشار الفريجي الي 'ان هذه التصريحات تشكل الخصوصية التي اشرنا اليها انفا، والتي تنفرد بها السياسة الايرانية، وهي المبدئية الي جانب مراعاة مصالح الدولة، ولعل ايران من هذه الناحية وفي اكثر من واقعة جسدت هذا التوجه، حيث ساعدت دولة الكويت ابان غزو النظام العراقي السابق لها في عام 1990، حيث استضافت عددا كبيرا من الكويتيين رغم ان الكويت كانت طرفا في دعم نظام صدام حسين في حربه ضدها، وكذلك وقفت مع العراق في فترة الحصار وقدمت المساعدات له رغم ان حرب الثماني سنوات كانت لا تزال ماثلة في ذاكرة الشعب الايراني، ولعلنا نتذكر موقف ايران من مسلمي البوسنة والهرسك، اذ كانت ايران هي الدولة المسلمة الوحيدة التي قدمت دعما كبيرا لهذا الشعب المظلوم، ولاننسي سوريا ولبنان والعراق وفلسطين، واظن ان الشعب السعودي اذا تعرض للعدوان ستبادر ايران الاسلامية الي دعمه ومساعدته تطبيقا لهذا المبدأ، رغم افراط السعودية في معاداة ايران وبصوره فجه وغير مبررة، ولعلها تنافس اسرائيل في هذا المجال، مع انه من الغريب ان ايران لم تقدم علي اي عمل يضر بمصالح السعودية اللهم الا اذا قلنا ان مصالح السعودية هي نفس مصالح اسرائيل.

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