القمة الثلاثية القادمة بين ايران وتركيا وروسيا تقام في طهران

ولم يتم تحديد موعد اجتماع القمة الثلاثي القادم بين رئيس ايران وروسيا وتركيا حول سوريا في طهران الا ان الاطراف الثلاثة اكد في المؤتمر الصحفي المشترك بعد القمة علي ات قام قريبا وبعد تنفيذ التوافقات الحاصلة.

واختتمت الاربعاء قمة انقرة بين رؤساء البلدان الثلاثة حسن روحاني ورجب طيب اردوغان وفلاديمير بوتين أعمالها باصدار بيان مشترك تم فيه تحديد طهران لاستضافة اعمال القمة المقبلة بين رؤساء هذه البلدان.

واعرب الرؤساء الثلاثة عن ارتياحهم لنتائج اجتماعات استانا التي بدأت في كانون الثاني/ يناير العام الماضي وعدّوا هذا المسار الوحيد الذي ترك تأثيرات ايجابية علي صعيد خفض اعمال العنف في جميع ارجاء سوريا وارساء السلام والاستقرار في هذا البلد.

واكد روحاني وبوتين و اردوغان عزمهم علي استمرار التعاون الفاعل حول سوريا بهدف تقيق وقف لاطلاق النار بشكل مستديم بين اطراف النزاع ودفع العملية السياسية وفق قرار مجلس الامن 2254 .

وشدد الرؤساء الثلاثة علي التزامهم باستقلال ووحدة الاراضي وسيادة الدولة السورية علي كامل اراضيها وان لا سبيل عسكريا لحل الازمة بل العملية السياسية والحوار هما الطريق الوحيد لوضع نهاية لها.

كما اكد روحاني واردوغان وبوتين عزمهم علي مواصلة التعاون حتي القضاء النهائي علي المجموعات الارهابية كداعش وجبهة النصرة والتنظيمات المرتبطة بالقاعدة او داعش في سوريا والتي حددتها الامم المتحدة.

واعرب المشاركون في القمة عن ترحيبهم بقرار مجلس الامن 2401 حيال الاوضاع الانسانية المتدهورة في سوريا ومنها الغوطة الشرقية واليرموك وكفريا والفوعة وادلب وشمال محافظة حماه والركبان والرقة ودعوا اطراف النزاع الي الالتزام بقرار مجلس الامن وعدم انتهاك وقف اطلاق النار.

ودعا البيان المشترك المجتمع الدولي لاسيما الامم المتحدة والمنظمات الانسانية الي زيادة مساعداتها وتسهيل عمليات ابطال مفعول الالغام واعادة تأهيل البني التحتية ومنها الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ علي التراث التاريخي في هذا البلد.

انتهي ** 2342

