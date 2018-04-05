وزیر الدفاع الایرانی یؤكد علي تطویر التعاون العسكری مع روسیا

وخلال لقائه نائب رئیس الوزراء الروسی دیمیتری راغوزین، علي هامش مؤتمر موسكو الدولی للأمن، قال العمید حاتمی، ان التعاون بین البلدین شهدا نموا جیدا فی اطار اتفاقیة التعاون العسكری.

وقدم وزیر الدفاع الایرانی، التهنئة الي الشعب والحكومة الاتحادیة بمناسبة إجراء الانتخابات الرئاسیة الروسیة فی 18 آذار/مارس، ووصفها بانها كانت رائعة.

من جانبه، قدم دیمیتری راغوزین، نائب رئیس الوزراء الروسی، التهنئة للعمید امیر حاتمی لتولیه حقیبة وزارة الدفاع فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، وأعرب عن ارتیاحه لمشاركة وفد إیرانی رفیع المستوي فی مؤتمر موسكو الدولی للامن.

وأشار راغوزین الي رغبة بلاده فی تنمیة التعاون الثنائی، وقال: ان الطاقات الكبیرة المتاحة لدي البلدین ایران وروسیا، من شأنها ان تمهد للمزید من التعاون فی المجالات التقنیة والدفاعیة.

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