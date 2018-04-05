وزیر الدفاع الایرانی یؤكد علي تطویر التعاون العسكری مع روسیا

طهران / 4 نیسان / ابریل /ارنا-
أكد وزیر الدفاع الایرانی العمید امیر حاتمی علي تطویر العلاقات بین ایران وروسیا وتنمیتها فی مختلف المجالات ومنها المجالات الدفاعیة والعسكریة.

وخلال لقائه نائب رئیس الوزراء الروسی دیمیتری راغوزین، علي هامش مؤتمر موسكو الدولی للأمن، قال العمید حاتمی، ان التعاون بین البلدین شهدا نموا جیدا فی اطار اتفاقیة التعاون العسكری.
وقدم وزیر الدفاع الایرانی، التهنئة الي الشعب والحكومة الاتحادیة بمناسبة إجراء الانتخابات الرئاسیة الروسیة فی 18 آذار/مارس، ووصفها بانها كانت رائعة.
من جانبه، قدم دیمیتری راغوزین، نائب رئیس الوزراء الروسی، التهنئة للعمید امیر حاتمی لتولیه حقیبة وزارة الدفاع فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، وأعرب عن ارتیاحه لمشاركة وفد إیرانی رفیع المستوي فی مؤتمر موسكو الدولی للامن.
وأشار راغوزین الي رغبة بلاده فی تنمیة التعاون الثنائی، وقال: ان الطاقات الكبیرة المتاحة لدي البلدین ایران وروسیا، من شأنها ان تمهد للمزید من التعاون فی المجالات التقنیة والدفاعیة.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سیاسی

وزیر الدفاع الایرانی

نائب رئیس الوزراء الروسی

التعاون العسکری

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وزیر الدفاع الایرانی یؤكد علي تطویر التعاون العسكری مع روسیا

معظم المشاهدات

ظریف یؤكد دعم ایران لمقاومة الشعب الفلسطینی

فی اتصال هاتفی مع هنیة

ظریف یؤكد دعم ایران لمقاومة الشعب الفلسطینی

وزير الدفاع: التعاون مع روسيا مستمر حتي القضاء التام علي الإرهابيين

وزير الدفاع: التعاون مع روسيا مستمر حتي القضاء التام علي الإرهابيين

روساء ايران وروسيا وتركيا يوكدون علي مواصلة التعاون بشان سوريا

روساء ايران وروسيا وتركيا يوكدون علي مواصلة التعاون بشان سوريا

إنتاج السيارات الإيرانية يزداد بواقع 15.4 بالمئة

خلال الـ11 شهرا الأولي من العام الإيراني الماضي؛

إنتاج السيارات الإيرانية يزداد بواقع 15.4 بالمئة

وزير الدفاع يحذر من تداعيات المساس بالاتفاق النووي

في كملته بمؤتمر موسكو الامني السابع؛

وزير الدفاع يحذر من تداعيات المساس بالاتفاق النووي

أحدث الأخبار

وزیر الدفاع الایرانی یؤكد علي تطویر التعاون العسكری مع روسیا

وزیر الدفاع الایرانی یؤكد علي تطویر التعاون العسكری مع روسیا

ظريف: سياسة التفرد الاميركية ناقوس خطر للامن العالمي

ظريف: سياسة التفرد الاميركية ناقوس خطر للامن العالمي

الرئیس روحانی یعود الي طهران فی ختام القمة الثلاثیة فی انقرة

الرئیس روحانی یعود الي طهران فی ختام القمة الثلاثیة فی انقرة

روحانی: التدخل العسكری الأمریكی فی سوریا یهدف الي تصعید التوتر فیها وتقسیمها

روحانی: التدخل العسكری الأمریكی فی سوریا یهدف الي تصعید التوتر فیها وتقسیمها

علاج القضية الفلسطينية يتمثل في تكثيف النضال ضد الكيان الغاصب وحماته

قائد الثورة ردا علي رسالة رئيس المكتب السياسي لحماس:

علاج القضية الفلسطينية يتمثل في تكثيف النضال ضد الكيان الغاصب وحماته

موضوعات مرتبط