ظريف: سياسة التفرد الاميركية ناقوس خطر للامن العالمي

باكو / 4 نيسان / ابريل /ارنا-
اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اصرار الحكومة الاميركية علي سياسة التفرد بانه يشكل ناقوس خطر علي السلام والامن الدولي وحركة عدم الانحياز.

وفي تصريح ادلي به للصحفيين لدي وصوله مساء اليوم الاربعاء الي باكو للمشاركة في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، ان التعددية تعتبر احدي القضايا التي تؤكد عليها حركة عدم الانحياز دوما ونحن نشهد هذه الايام مرة اخري اصرار الحكومة الاميركية علي السياسة احادية الجانب اكثر مما مضي، وهي من القضايا التي لابد من طرحها في الاجتماع الوزاري للحركة غدا وبعد غد.
واشار الي القضية الفلسطينية قائلا، ان اجراءات الكيان الصهيوني ضد المسيرات السلمية في غزة ادت حتي مساء امس الي استشهاد 20 فلسطينيا وهذه من القضايا المهمة التي لابد من طرحها في اجتماع الحركة.
واوضح ان خطوة الحكومة الاميركية الرامية الي نقل سفارتها الي القدس كعاصمة للكيان الصهيوني تعد قضية اخري ينبغي طرحها في اجتماع حركة عدم الانحياز.
واوضح ظريف بان النقطة الاخري التي تؤكد عليها وتتابعها حركة عدم الانحياز دوما هي نزع السلاح النووي، وقال: ان ادارة ترامب ومن خلال تخصيصها مبالغ باهضة لتحديث الاسلحة النووية وتأكيدها علي استخدام هذه الاسلحة، تحاول القضاء علي المكتسبات التي تحققت في الاعوام الماضية في مجال نزع الاسلحة النووية، وهذه من المسائل المهمة التي يجب ان تناقشها حركة عدم الانحياز.
واشار وزير الخارجية الايراني الي انه سيعقد محادثات ثنائية مع نظرائه علي هامش الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز.
واستعرض ظريف نتائج القمة الثلاثية بين ايران وروسيا وتركيا في انقرة حول سوريا.
ووصف وزير الخارجية الايراني قمة انقرة انها كانت فرصة جيدة جدا، حيث ناقش الرؤساء الثلاثة القضايا الثنائية والاقليمية، وبحثوا مسار عملية آستانا التي ادت الي خفض التوتر في سوريا ومن ثم عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.
واشار ظريف الي ان رؤساء ايران وروسيا وتركيا بحثوا في قمة انقرة التعاون الثلاثي لايصال المساعدات الانسانية الي الشعب السوري.
واوضح وزير الخارجية الايراني انه ربما توجد خلافات في وجهات النظر لكن الدول الثلاث تسعي الي ايجاد حل سلمي للازمة السورية والتأكيد علي حفظ وحدة اراضي واستقلال سوريا وسيادتها الوطنية، ورفضها للسياسة الاميركية الرامية لبث الخلافات بين مكونات الشعب السوري.
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