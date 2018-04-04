روحانی: التدخل العسكری الأمریكی فی سوریا یهدف الي تصعید التوتر فیها وتقسیمها

وفی كلمته الیوم الاربعاء أمام إجتماع القمة الثلاثیة حول الأزمة السوریة فی أنقرة، أكد الرئیس روحانی ان الشعب السوری الذی خرج مرفوع الرأس من الحرب ضد الإرهاب، لن یسمح أبدا للقوات الأجنبیة أن تواصل محاولاتها لتجزئة بلدهم وانهم سیعملون للتصدی لهذه القضیة بكل حزم.

وأضاف ، ان دعم الكیان الصهیونی للإرهابیین فی سوریا وإنتهاك سیادتها ووحدة اراضیها قد زاد هذه الأزمة تعقیدا، وان المجتمع الدولی یجب أن لا یستمر بالتزامه الصمت حیال الإعتداءات والجرائم الأخري للكیان الصهیونی بما فیها جرائمه بحق الشعب الفلسطینی الذی حول مظاهراتهم السلمیة الأخیرة الي مجزرة.

وقال الرئیس روحانی، انه علي الحكومة الأمریكیة أن تجیب علي هذا السؤال وهو انها ماذا تعمل فی سوریا التی تقع علي بعد آلاف الكیلومترات من أمیركا؟ ومَن هو الذی دعا الجنود الأمیركیین للتواجد فی الأراضی السوریة؟ ان التواجد غیر الشرعی والتدخل العسكری الامیركی فی سوریا یهدف لتصعید التوتر فیها وتقسیمها فی نهایة المطاف.

وأشار الرئیس روحانی، الي أنه منذ الاجتماع السابق فی سوتشی، حدثت تطورات هامة علي صعید المشهد السوری، أهم تطور فی الساحة السیاسیة هو عقد الجلسة الأولي لمؤتمر الحوار الوطنی السوری بمشاركة ممثلین عن مختلف المجموعات السیاسیة والاجتماعیة فی هذا البلد فی 30 كانون الثانی/ینایر 2018 فی سوتشی وإصدار البیان الختامی الذی صادق علیه كافة المشاركین فی هذا المؤتمر.

وأكد، انه من الواضح ان الهدف من إقامة مؤتمر الحوار الوطنی هو تمهید الأرضیة اللازمة للحوار السوری-السوری وتقریر مصیر مستقبل سوریا علي ید أبناء شعب هذا البلد بمعزل عن التدخل الأجنبی وینبغی أن تأتی كافة الجهود المشتركة للدول الثلاث الضامنة للسلام والمبعوث الخاص للأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة فی نفس هذا الإطار ومن أجل ضمان تحقیق هذا الهدف الأساسی.

وتابع، ان التطورات فی الغوطة الشرقیة فی دمشق وفی عفرین (شمالی سوریا) تعد من أهم التطورات المیدانیة التی حدثت فی الفترة بین مؤتمری السلام فی أستانا وان التطور الأول أدي الي خروج المسلحین من معظم مناطق الغوطة الشرقیة، ومن شأنه أن یشكل خطوة فاعلة نحو استعادة السلام والاستقرار إلي سوریا وأن یسهم فی تعزیز الأمن فی العاصمة السوریة.

وأشار روحانی الي أن تطورات عفرین جاءت فی خضم مخطط لبعض القوي لاستغلال القضایا العرقیة بهدف تقسیم سوریا والبلدان الأخري فی المنطقة،

'الا ان تحقیق أهدافنا المشتركة فی إطار عملیة أستانا رهن بان لا تؤدی هذه التطورات الي إنتهاك وحدة الأراضی والسیادة الوطنیة السوریة، ولا بد من أن توضع هذه المناطق بید الجیش السوری الذی مازال یعد رمزا للسیادة الوطنیة فی سوریا رغم المواجهات الراهنة'.

وأكد، انه لا حل عسكریا للأزمة السوریة ولا حلا موجها من الخارج وان أفق مستقبل سوریا لن یتم رسمه الا عبر عملیة الإختیار الدیموقراطی للشعب السوری وان الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة منذ بدایة هذه الأزمة لطالما أكدت علي ان الحل العسكری للأزمة السوریة مرفوض حیث قدمت مشروعا یضم 4 بنود علي هذا الأساس وان مؤتمر الحوار الوطنی السوری یمهد الأرضیة الملائمة لبدء عملیة التسویة السلمیة للأزمة السوریة.

وأضاف الرئیس روحانی، انه ینبغی إستمرار الحوار السوری-السوری حتي الوصول الي حل مقبول من قبل كافة الأطراف (السوریة) بما فیها إدخال التعدیلات اللازمة علي الدستور السوری وإقامة إنتخابات حرة ونزیهة وان التدخل الأجنبی فی تحدید نوعیة وهیكلیة الحكومة السوریة لن یسفر سوي عن أستمرار الأزمة فی هذا البلد.

ووصف روحانی الوضع الإنسانی فی مختلف أنحاء سوریا بالـ'مؤسف جدا' مؤكدا انه علي المجتمع العالمی أن یبذل الجهود اللازمة فی سبیل تقدیم المساعدات الإنسانیة الي كافة المناطق السوریة. وفی هذا المجال، ینبغی الاطمئنان الي أن هذه المساعدات ترسل الي كافة المناطق التی هی بحاجة الیها بصورة سریعة وآمنة. وان أبناء الشعب السوری العزل سواء كانوا فی الغوطة الشرقیة أو فی عفرین أو فی الفوعة أو كفریا یجب أن یتمتعوا بدعم عالمی.

وقال، انه 'فی نفس الوقت، من الضروری بذل جهود حقیقیة لإنهاء الأزمة السوریة وإیلاء إهتمام كبیر من قبلنا (الدول الثلاث الضامنة للسلام) ومن قبل المجتمع العالمی فی سبیل تمهید الأرضیة اللازمة لإعادة بناء هذا البلد وكذلك توفیر الأرضیة لعودة النازحین الي مناطق سكناهم وان الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة مستعدة لتسجیل حضور فاعل فی مجال إعادة بناء سوریا.

كما شدد روحانی علي ضرورة إحترام السیادة الوطنیة لسوریا ووحدة أراضیها وإستقلالها فی كافة الظروف قائلا، ان تواجد القوات الأجنبیة فی سوریا من دون موافقة الحكومة السوریة غیر شرعی ومن الضروری إنهاؤه و'ان مطامع الأجانب فی الأراضی السوریة ومحاولاتهم لتجزئة هذا البلد غیر مقبولة بتاتا مهما كانت الظروف وانها بالتاكید ستعرض السلام والإستقرار فی سوریا للخطر'.

وأضاف روحانی، انه من الضروری مواصلة مكافحة الإرهاب فی سوریا حتي دحر كافة الجماعات الإرهابیة بصورة نهائیة وان البلدان التی مازالت تامل إنتصار الإرهابیین فی سوریا علیها أن تفیق من غفلتها وتكف عن مجابهة الشعب السوری وذلك عبر وقف دعمهم لهذه الجماعات.

وفی الختام، اعرب الرئیس روحانی عن الامل بأن یسفر إستمرار الجهود المشتركة بین إیران وروسیا وتركیا عن إنهاء الحرب فی سوریا علي وجه السرعة.

إنتهي**أ م د** 2342

