بوتين : روسيا مصممة علي مزيد من الاستثمار في الاقتصاد الايراني

جاء ذلك خلال اللقاء الثنائي الذي جمع اليوم الاربعاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والايراني حجة الاسلام حسن روحاني في انقرة.

واشار بوتين في هذا اللقاء، الذي عقد علي هامش قمة انقرة الثلاثية (بين ايران وروسيا وتركيا)، اشار الي العلاقات 'الايجابية' و'التعاون البناء' القائم بين موسكو وطهران علي مختلف الاصعدة الثنائية والاقليمية والدولية وخاصة فيما يخص الوضع السوري؛ مؤكدا علي استمرار المحادثات المستدامة بين مسؤولي البلدين وبما يخدم مسار العلاقات الثنائية الروسية - الايرانية.

واكد الرئيس الروسي ضرروة الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات المصرفية واستخدام العملة الوطنية في مجالات التعامل التجاري بين البلدين.

كما تطرق بوتين الي الاتفاق النووي قائلا، انه من الضروري ان تلتزم الاطراف كافة بتعهادتها في اطار هذا الاتفاق؛ كما ينبغي علي المجتمع الدولي ان يدعم استمرار الاتفاق النووي؛ مشددا علي ان اي مساس بهذا الاتفاق سيكون بمثابة المساس بالدبلوماسية علي صعيدي المنطقة والعالم.

وفي الختام، نوّه بوتين الي ان ايران تمثل قوة اقليمية كبيرة في المنطقة وتحظي بشعب واع؛ وعليه فمن حق هذا البلد ان يحصل علي مكانته ومصالحه الوطنية والاقليمية، كما ينبغي علي سائر الدول ان تحترم ذلك.

انتهي ** ح ع

