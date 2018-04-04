روحاني : التعاون الايراني - الروسي يصب في مصلحة التنمية والاستقرار الاقليمي والدولي

وفي لقائه اليوم الاربعاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنقرة، اذ هنأ روحاني باعادة انتخاب بوتين، وبنسبة عالية من التصويت، رئيسا للجمهورية في روسيا؛ اكد انه في ضوء حرص البلدين فقد بلغت العلاقات الثنائية مستوي جيدا وهي ماضية نحو مزيد من التقدم.

وفيما اشار الي اهمية تنفيذ التوافقات المبرمة بين ايران وروسيا علي الصعد الاقتصادية والطاقة والنقل، وترانزيت السلع، قال روحاني ان تحقيق اقصي نسبة من التقدم في مجال التعامل المصرفي، وتيسير زيارات رجال الاعمال وافراد الشعبين الروسي والايراني سيدفع بعجلة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين طهران وموسكو اكثر من ذي قبل.

وقال الرئيس الايراني ان العلاقات التجارية والتعامل الثنائي عبر استخدام العملة الوطنية سيزيد من اواصر التقارب بين البلدين؛ وذلك تحقيقا للاهداف المنشودة في مجال التعاون الثنائي المشترك.

وشدد روحاني علي مواصلة التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف بين طهران وموسكو، خاصة خلال القمة الثلاثية (بين ايران وروسيا وتركيا)، وبما يخدم السلام والاستقرار والعملية السياسية، ويحقق تطلعات الشعب السوري.

واكد رئيس الجمهورية ان البلدين ايران وروسيا تجعهما اواصر تعاون ايجابية ومواقف مشتركة حيال العديد من القضايا الاقليمية والدولية وخاصة فيما يخص الازمة السورية.

ونوه الي ان قمة 'سوتشي' التي ضمّت ايران وروسيا وتركيا، الي جانب المؤتمر السوري – السوري الذي انعقد علي اعقاب تلك القمة، شكلا خطوة هامة باتجاه تسوية الأزمة السورية؛ مضيفا ان الامن والاستقرار في سوريا، وعودة النازحين السوريين الي بلادهم وبذل الجهود لتكوين مستقبل سوريا عبر الاتكال علي رغبة الشعب السوري يعد من اهم الاهداف وراء قمة انقرة.

وفي جانب آخر من تصريحاته تطرق روحاني الي الاتفاق النووي، مؤكدا علي جميع (الاطراف) ضرورة الوفاء بتعهادتها قبال هذا الاتفاق؛ مضيفا اذا ما حصلت مستجدات من شانها ان تحول دون انتفاعنا من مصالح الاتفاق النووي 'عنده سنتخذ قرارات جديدة في هذا الخصوص'.

وعلي صعيد اخر، لفت رئيس الجمهورية الي الوضع الراهن في اليمن، داعيا الي بذل الجهود لايقاف عمليات القصف وقتل الشعب اليمني وتوفير حاجات هذا الشعب الي الغذاء والدواء بمساعدة المجتمع الدولي.

انتهي ** ح ع

