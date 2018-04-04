المواقف السياسية يجب ان تبث روح الامل في المجتمع

وشدد اللواء جعفري خلال استقباله قادة ومسؤولي ومنتسبي دوائر الحرس الثوري في طهران علي دور ومكانة الشبان في معالجة قضايا البلاد وقال انه يجب اعتبارالشبان رصيدا حقيقيا للبلاد وهذه الحقيقه قد اغضبت العدو واثارت حفيظته.



واشار الي التطورات الاخيرة في المنطقة وانتصارات جبهة المقاومة الاسلامية في الحروب الارهابية وبالوكالة وقال ان هزيمة داعش وانهيار خلافتهم في العراق وسورية وتطهير المدن من قبضة الارهابيين وكذلك احباط مؤامرة استفتاء استقلال كردستان العراق في ظل دعم ودور الجمهورية الاسلامية الايرانية وذكاء حكومتي وشعبي هذين البلدين اظهر ادامة انتصارات الثورة الاسلامية والامة الاسلامية في الظروف الخطيرة والمصيرية الحالية.

واعتبر القائد العام للحرس الثوري العام الايراني المنصرم بانه حافل بالهزائم المتتالية لامريكا وحلفائها علي الصعد الداخلية والاقليمية والانتصارات الكبري للشعب الايراني في جبهة المقاومة الاسلامية. مؤكدا ان هذا العام كان عام اظهار بصيرة الشعب الايراني واقتدار الجمهورية الاسلامية.

انتهي ** 1718

