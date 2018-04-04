الرئیس روحانی یدعو للعمل من اجل وقف الحرب فی سوریة

وقال الرئیس روحانی وهو یتحدث فی مؤتمر صحفی مشترك مع نظیره الروسی والتركی فی نقره: یجب أن نساعد جمیعا علي عودة النازحین واللاجئین السوریین الي بیوتهم وان یشعر الشعب السوری بالامن والامان.

واكد ان ضمان السیادة الوطنیة والوحدة الوطنیة واستقلال ووحدة اراضی سوریة یجب ان یكون موضع اتفاق الجمیع وان یتم طرد ما تبقي من المجموعات الارهابیة من سوریة.

وقال ان ای دولة لا یحق لها ان تقرر مستقبل سوریة بل ان هذا القرار هو من حق الشعب السوری.

وتابع رئیس الجمهوریة ان یوم احتفال سوریة هو یوم وضع نهایة للحرب وفتح الابواب لعودة النازحین ودحر الارهابیین من سوریة.

انتهي ** 1718

