روحانی: المحاولات الرامیة لتقسیم سوریا غیر مقبولة نهائیا

أنقرة/4 نیسان/أبریل/إرنا- أكد رئیس الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة حجة الإسلام 'حسن روحانی' خلال القمة الثلاثیة الإیرانیة-التركیة-الروسیة، 'ان مطامع الأجانب فی الأراضی السوریة ومحاولاتهم لتقسیم هذا البلد غیر مقبولة نهائیا'.

وأشاد الرئیس روحانی الیوم الأربعاء فی مستهل كلمته فی القمة الثلاثیة فی أنقرة، بالرئیس التركی رجب طیب أردوغان لإستضافة القمه الثانیه لعملیه محادثات أستانا قائلا، ان إیران وروسیا وتركیا بلورت مسار أستانا قبل حوالی 15 شهرا بهدف تحقیق المزید من النجاح فی مكافحة الإرهاب ومواجهة التمییز الدینی والمذهبی والقومی، وإخماد نیران النزاعات وإقرار السلام الشامل فی سوریا وتابعت هذا المسار بصورة جادة منذ ذلك الحین وحتي الآن.
وأضاف، ان تحدید أربع مناطق بهدف خفض التصعید فی سوریا، بعد مضی 6 أعوام أثمر عن إحتواء الإشتباكات فی مختلف المناطق التی یقطن فیها العدد الأكبر من السكان السوریین، وبلور الإرادة لترك الخصام لدي الأطراف السوریة (المتنازعة)، وعزّز من هذه الإرادة شیئا فشیئا.
واكد روحانی علي الدور الرئیس للدول الثلاث الضامنة للسلام فی عملیه أستانا قائلا انه 'إن لم تكن هذه الدول الثلاث تتمتع بالتنسیق اللازم فیما بینها وإن لم تبد الحكومة السوریة التعاون المناسب مع مسار أستانا، لكنا نواجه الآن وضعا أكثر تعقیدا بكثیر فی سوریا'.
وتابع رئیس الجمهوریه، انه 'علي هذا الأساس، من الضروری مواصلة جهودنا والتنسیق فیما بیننا لأجل إحلال السلام والإستقرار فی سوریا وان الدور القیم لمسار محادثات أستانا قد مهد بالتأكید أجواء ملائمة لأداء منظمة الأمم المتحدة دورها فی هذا المجال'.
وأكد، مع أن بعض البلدان نكث تالعهود حیال مسار محادثات السلام فی أستانا منذ البدایة، إلا أن العمل الدولی لحل الأزمة السوریة بشكل مباشر أو غیر مباشر كان قد تأثر إیجابا بعملیة أستانا وحتي بعض بنود قرارات مجلس الأمن الدولی قبل هذا وخلال عملیة أستانا تم التنسیق بشأنها مع الدول الثلاث الضامنة للسلام.
وأشار رئیس الجمهوریة الی انه، علي الرغم من أن جماعة داعش والنصرة والجماعات الإرهابیة الأخري تكبدت ضربات أساسیة وأصبحت علي شفا الدمار التام، لكن البعض لا زالوا مستمرین فی تسلیحهم وإستخدامهم كأداة حیث مكنوا هؤلاء الإرهابیین من الإستمرار فی إجراءاتهم البشعة ضد الشعب السوری بمن فیهم سكان دمشق.
وصرح الرئیس روحانی، 'ان التهدید المستمر للحكومة السوریة بالقیام بعمل عسكری ضدها، والضغط المستمر لوقف قمع الجماعات الإرهابیة، وعدم الاهتمام بالتنفیذ المتوازن لجمیع بنود القرار 2401 أدي إلي عدم فاعلیة هذا القرار ومضاعفة الضغط علي الشعب السوری'.
وقال انه، مما لا شك فیه أن جزء من الضغوط التی تمارس ضد الشعب السوری هی نتیجة لأداء الحكومات الغربیة المتبجحة، وعلي وجه الخصوص الحكومة الأمیركیة معربا عن أسفه الشدید لمتاجرة هذه الحكومات بأرواح وممتلكات وأعراض السوریین وكل ما یمتلكوه، فی سبیل ضمان مصالحهم الخاصة.
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روحانی: المحاولات الرامیة لتقسیم سوریا غیر مقبولة نهائیا

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