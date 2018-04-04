روساء ایران وروسیا وتركیا یوكدون علی مواصلة التعاون بشان سوریا.. اضافة اولی واخیرة

واعرب رؤساء الدول الثلاث فی هذا البیان عن ارتیاحهم بشان النتائج التی نجمت عن اجتماعات آستانه خلال عامها الاول والتی بدات فی ینایر/كانون الثانی من العام 2017؛ واعتبروا آلیة آستانه بانها تشكل المبادرة الدولیة الفاعلة الوحیدة، والتی اسهمت فی خفض العنف فی ارجاء سوریا كما ساهمت فی ارساء السلام والاستقرار وزدادت من وتیرة عملیة جنیف من اجل التوصل الی حل سیاسی مستدام للقضیة السوریة.

واكد هولاء الروساء علی عزمهم لمواصلة تعاونهم النشط بشان سوریا من اجل الوصول الی وقف اطلاق نار مستدام بین الاطراف المتصارعة وتقدیم العملیة السیاسیة الی الامام علی اساس ما نص علیه القرار 2254 لمجلس الامن الدولی؛ مشددین علی التزامهم المتواصل والقوی بسیادة واستقلال و وحدة اراضی سوریا وطبیعتها غیرالطائفیة .

كما اكدوا ان ای اجراء – بغض النظر عن من سیقوم به- یجب ان لایتعارض مع هذه المبادی التی ایدتها القرارات ذات الصلة للامم المتحدة وكذلك ممثلو كافة مكونات المجتمع السوری.

وشدد البیان علی رفض البلدان الثلاث (ایران وروسیا وتریكا) لكافة المحاولات التی تمارس بذریعة مكافحة الارهاب من اجل ایجاد حقائق جدیدة علی الارض؛ موكدا عزمها علي مواجهة النوایا الانفصالیة التی تسعی وراء اضعاف السیادة و وحدة اراضی سوریا والامن الوطنی للبلدان المجاورة.

واعرب هولاء الروساء فی بیانهم عن اعتقادهم بان موتمر الحوار الوطنی السوری الذی عقد فی یوم 30 ینایر/ كانون الثانی فی 2018 بمدینة سوتشی یشكل منعطفا هاما فی توفیر الارضیة للعملیة السیاسیة.

وصرح البیان بالتزام رؤساء البلدان الثلاثة فی متابعة نتائج هذا الموتمر الذی یعكس ارادة ممثلی كافة مكونات المجتمع السوری خاصة الاتفاق بشان تشكیل لجنة للدستور یدعمه الامین العام للامم المتحدة والمجتمع الدولی.

كما جددوا دعمهم لتیسیر بدء اعمال هذه اللجنة فی جنیف علی وجه السرعة وبمساعدة المبعوث الخاص للامین العام للامم المتحدة فی شوون سوریا والتنسیق مع الدول الضامنة الثلاث .

ودعا البیان ممثلی حكومة الجمهوریة العربیة السوریة والمعارضة الملتزمة بسیادة واستقلال و وحدة اراضی سوریا والمجتمع الدولی الي دعم نتائج موتمر الحوار الوطنی السوری.

واعربوا عن اعتقادهم بأنه لایوجد ای حل عسكری للازمة فی سوریا حیث انه یمكن انهائها فقط عن طریق انتهاج عملیة سیاسیة مع اجراء المفاوضات.

وشدد هؤلاء القادة علی ضرورة تقدیم المساعدة للسورییین من اجل اعادة وحدة بلادهم والتوصل الی حل سیاسی للازمة الراهنة عن طریق عملیة شاملة وحرة وعادلة وشفافة بادارة وقیادة سوریة تكون مبنیة علی اساس الارادة الحرة للشعب السوری حیث تودی الی دستور یحظی بدعم هذا الشعب وانتخابات حرة وعادلة بمشاركة جمیع السوریین الموهلین للتصویت تحت اشراف صحیح للامم المتحدة.

واكد رؤساء جمهوریة ایران وروسیا وتركیا علی عزمهم لمواصلة التعاون من اجل القضاء علی داعش وجبهة النصرة وجمیع العناصر والجماعات والكیانات والخلایا الاخری المنتمیة الی القاعدة او داعش فی سوریا والتی قام مجلس الامن الدولی بتحدیدها؛ مشددین علی نجاح مساعیهم الجماعیة فی اطار مكافحة الارهاب الدولی.

واكدوا ان تمییز بین الجماعات الارهابیة آنفة الذكر والمجموعات المعارضة المسلحة التی انضمت او ستنضم الی نظام وقف اطلاق النار یحظی باكثر اهمیة من اجل الحیلولة دون وقوع خسائر بشریة لدی المدنیین.

ورحب هولاء الروساء بقرار مجلس الامن الدولی رقم 2401 بشان الوضع الانسانی المتفاقم فی ارجاء سوریا وبما فی ذلك الغوطة الشرقیة والیرموك والفوعة وكفریا ومحافظة ادلب وشمال محافظة حماه وركبان والرقة؛ داعین الاطراف المتصارعة بقوة الی الالتزام ببنود هذا القرار وبما فی ذلك التجنب عن انتهاك وقف اطلاق النار.

وشدد البیان علی العزم المشترك للدول الثلاث لتسریع مساعیهم بما یضمن الهدوء علی الصعید المیدانی وحمایة المدنیین فی مناطق خفض التوتر وتسهیل الوصول السریع والآمن واللامحدود الی هذه المناطق كما اكد علی ان ایجاد مناطق خفض التوتر هو اجراء موقت وفقا لبنود الاتفاقیة الموقعة فی الرابع من شهر ایار/مایو عام 2017.

ودعا البیان المجتمع الدولی خاصة الامم المتحدة والمنظمات الانسانیة الی تكثیف مساعداتها الی سوریا من خلال ارسال مزید من المساعدات الانسانیة وتسهیل عملیة ازالة الالغام الانسانیة واحیاء البنی التحتیة الاساسیة بما فی ذلك المقومات الاقتصادیة والاجتماعیة وحفظ التراث التاریخی.

ورحب هولاء الروساء باقامة اول اجتماع لورشة عمل خاصة باطلاق سراح المعتقلین والمخطوفین وتسلیم الجثث وتحدید مصیر المفقودین فی یوم 15 من شهر آذار/ مارس عام 2018 فی آستانه بمشاركة الدول الضامنة الثلاثة والامم المتحدة واللجنة الدولیة للصلیب الاحمر موكدین علی اهمیة الاداء الفاعل لهذه الورشة حیث سیسهم هذا الامر فی بناء الثقة بین الاطراف المتصارعة.

واتخذ هولاء القادة قرار بعقد اجتماعهم القادم فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة بناء علي دعوة الرئیس الایرانی حسن روحانی.

انتهی**2018/ح ع **

