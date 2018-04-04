بوتفليقة يجري تعديلا وزاريا مصغرا

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية بثته وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس بوتفليقة عين 'محمد حطاب' وزيرا للشباب والرياضة خلفا لـ 'الهادي ولد علي' الذي استدعي لمهام أخري، وعين 'سعيد جلاب' وزيرا للتجارة خلفا لـ 'محمد بن مرادي' الذي استدعي لمهام أخري، و'عبد القادر بن مسعود' وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية خلفا لـ 'حسن مرموري الذي استدعي لمهام أخري، و'محجوب بدة' وزيرا للعلاقات مع البرلمان خلفا لـ 'الطاهر خاوة' الذي استدعي هو أيضا لمهام أخري'.

وهذا أول تعديل يمس الحكومة التي يرأسها الوزير الأول 'أحمد أويحيي'، منذ تعيينها في 15 آب / أغسطس 2017.

وكانت عدة مواقع إخبارية في الجزائر قد تداولت، منذ عدة أسابيع، أخبارا عن تعديل حكومي في الأفق، لكنها تحدثت عن تعديل حكومي جذري يشمل حتي الوزير الأول أحمد أويحيي، وتداولت اسم وزير العدل وحافظ الأختام 'طيب لوح'، واسم وزير الداخلية 'نور الدين بدوي' لتولي الوزارة الأولي.

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