روحانی یؤكد علي تنمیة العلاقات بین طهران وانقرة

واشار روحانی فی هذا اللقاء الیوم، الي قمة انقرة الثلاثیة بین ایران وروسیا وتركیا؛ مؤكدا انها فی غایة الاهمیة، وقال : ان مسار المحادثات فی استانة وجهود البلدان الثلاثة حققت اعلي نسبة من النجاح فی مكافحة الارهابیین داخل سوریا؛ بما یؤكد ضرورة استمرار هذه الجهود لیتسني للشعب السوری ان یعیش بسلام وهدوء فی بلاده.

ولفت الرئیس الایرانی الي ان تعزیز وتنمیة التعاون الاقلیمی بین طهران وانقرة، من شانه ان یكون عاملا مؤثرا وهاما فی مختلف المجالات وبما یشمل امن واستقرار الدول الاقلیمیة وخاصة الیمن؛ والدفاع عن وحدة اراضی هذه الدول والحیلولة دون تغییر الحدود الجغرافیة ومواجهة التدخل (الاجنبی) من خارج المنطقة فی الشؤون الداخلیة للبلدان ومكافحة شاملة للارهاب.

وفی جانب اخر من تصریحاته، نوه روحانی الي اهمیة الجهود المشتركة بین جمیع الدول الاسلامیة وخاصة ایران وتركیا لحل القضیة الفلسطینیة؛ مصرحا ان الشعب الفلسطینی المظلوم من حقه ان ینادی بحق العودة الي بلاده، لكنه یتعرض لمجازر القتل بواسطة الكیان الصهیونی.

ودعا الرئیس روحانی الي ترسیخ مزید من التعاون بین ایران وتركیا، وفی مختلف المجالات بما فیها التعاون الحدوی ومكافحة الجرائم المنظمة، والبیئة والسیاحة ومكافحة المخدرات والتعاون الجمركی، الي جانب ترانزیت السلع والعلاقات المصرفیة والطاقة واستخدام العملة الوطنیة فی التعامل التجاری؛ مؤكدا علي اللجنة المشتركة المعنیة بالعلاقات الستراتیجیة بین البلدین الي بذل الجهود فی هذا السیاق.

ونوّه رئیس الجمهوریة الي الظروف والفرص الاستثماریة المتوفرة فی ایران والتی تتیح امكانیة المشاركة والحضور للمستثمرین ورجال الاعمال الاتراك ایضا.

من جانبه، قال الرئیس التركی رجب طیب اردوغان، خلال اللقاء مع نظیره الایرانی الیوم، ان الاهمیة التی تولیها ایران وجهودها الهادفة الي عقد القمة الثلاثیة تؤكد رغبة البلدین الجادة فی تعزیز التعاون الاقلیمی.

وفیما نوه الي ضرورة تطویر شامل للعلاقات القائمة بین ایران وتركیا، اكد اردوغان ان المجلس الاعلي المعنی بالتعاون الستراتیجی بین طهران وانقرة سیقام فی تركیا قریبا.

و وصف الرئیس التركی، التعاون والتشاور لحل القضایا الاقلیمیة وخاصة مكافحة الارهاب والجماعات الارهابیة بین طهران وانقرة، بالبنّاء والایجابی؛ داعیا فی ذات السیاق الي تنمیة وتعزیز هذه العلاقات.

وفیما اكد علي اهمیة استخدام العملة الوطنیة فی مجال التبادل التجاری بین ایران وتركیا، قال اردوغان ان وفدا یضم مسؤولین اتراك سیجری زیارة الي طهران قریبا بهدف ابرام اتفاقیة حول التجارة التفضیلیة بین البلدین.

انتهي ** ح ع

