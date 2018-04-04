في كملته بمؤتمر موسكو الامني السابع؛

وزير الدفاع يحذر من تداعيات المساس بالاتفاق النووي

موسكو / 4 نيسان / ابريل / ارنا – اكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة 'العميد امير حاتمي'، التزام ايران بتعهادتها في اطار الاتفاق النووي؛ محذرا الجهات التي تعمد المساس بهذا الاتفاق من تداعياته السيّئة علي النظام والامن الدوليين.

جاء ذلك في كلمة للعميد حاتمي اليوم الاربعاء خلال مؤتمر موسكو الامني السابع؛ واصفا الاتفاق النووي بأنه احد النماذج الناجحة في مجال تظافر الجهود الدولية والذي تمخض عن تعاون كافة الاطراف وفي اطار احترام متبادل للقوانين الوطنية والدولية وصولا الي اتفاق يتضمن الامن الاقليمي والدولي.
وقال وزير الدفاع الايراني ان نكث العهود من جانب امريكا والي جانبها عدد من شركائها الغربيين، وسياسة افتعال العراقيل من جانب هؤلاء في مجال تنفيذ الاتفاق النووي، سيؤدي ذلك الي الاخلال بالثقة علي صعيد المجتمع الدولي.
وصرح العميد حاتمي قائلا ان طهران تعتبر من حقها الطبيعي القيام بتعزيز قدراتها الدفاعية والرادعة وخاصة في المجال الصاروخي، وذلك دفاعا عن مصالحها الاقليمية؛ مضيفا ان تطوير هذه القدرات ضروري من اجل التصدي لشتي التهديدات الحديثة و(ايران) ستواصل هذا المسار بكل حسم.
وتطلع المسؤول العسكري الايراني الي الخروج عن مؤتمر موسكو الامني السابع، وفي ضوء دركه الفاعل للظروف الدولية الحساسة، بنتائج ايجابية لصالح الامن الدولي.
واكد العميد حاتمي ان الغرب ليس بالضرورة قادر علي التحكم بزمام التطورات الدولية اليوم؛ مبينا ان هناك اكثر من قوة تقود هذه المستجدات وذلك خلافا لما كان عليه الوضع خلال 'الحرب الباردة' حيث كانت قوة واحدة تمسك بزمام الامور، وانما هناك مجموعة من اللاعبين الذين يتحكومن بهذه التطورات بصعيديه الاقليمي والدولي.
ولفت الي ان بعض اللاعبين وخاصة امريكا باتوا قلقين من التقلبات في منطقة غرب اسيا؛ ذلك ان هؤلاء يدركون جيدا بأنه في حال تحقيق الوحدة والتماسك داخل العالم الاسلامي سينتهي الامر بظهور نظام جيوسياسي مقتدر في المنظومة الدولية الحديثة؛ وعلية فإن هؤلاء اللاعبين كثفوا من محاولاتهم للحيلولة دون تكوين نظام اسيوي يتضمن الجانبين التنموي والامني.
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وزير الدفاع يحذر من تداعيات المساس بالاتفاق النووي

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