مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية:

تغيير هيكلة الأمم المتحدة يناقش في الإجتماع التمهيدي لدول عدم الإنحياز

باكو/4 نيسان/أبريل/إرنا- قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية 'غلامحسين دهقاني' انه تمت دراسة تغيير هيكلة الأمم المتحدة خلال الإجتماع التمهيدي للدول الأعضاء في حركة عدم الإنحياز في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأضاف دهقاني اليوم الأربعاء، في تصريح أدلي به لمراسل إرنا علي هامش الإجتماع التمهيدي لمؤتمر وزراء خارجية حركة عدم الإنحياز انه خلال هذا الإجتماع الذي بدأ منذ يوم أمس ويستمر حتي نهاية اليوم، تمت صياغة النسخة النهائية لوثيقة حركة عدم الإنحياز بحضور المسؤولين الرفيعين للدول المشاركة وسيتم تقديمها الي مؤتمر وزراء الخارجية لأجل المصادقة عليها بصورة نهائية.
وأردف، ان مؤتمر منتصف المدة لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حركة عدم الإنحياز سيبدأ يوم غد في مدينة باكو ويستمر ليومين (الخميس والجمعة) بحضور وزير الخارجية الإيراني 'محمد جواد ظريف' وسائر وزراء خارجية الدول الأعضاء في هذه الحركة.
واستمر دهقاني في ذات السياق، ان هذه الوثيقة تتطرق الي العديد من المواضيع بما فيها المواضيع الأمنية والسياسية والدولية وتغيير هيكلة منظمة الأمم المتحدة والقضايا الإقليمية بما تشمل اليمن وفلسطين وقرار ترامب لنقل السفارة الأميركية الي القدس الشريف وآخر التطورات في غزة وسيتم تحديث مواقف الدول الأعضاء في حركة عدم الإنحياز.
كما أضاف، انه 'لحسن الحظ، الدول الأعضاء في حركة عدم الإنحياز لا زالت محافظة علي مواقفها حيال بعض المواضيع كالقضية الفلسطينية'.
وفي معرض إجابته علي سؤال مراسل إرنا حول توقع إيران من حركة عدم الإنحياز قال، 'ان إيران تتوقع من حركة عدم الإنحياز أن تحافظ علي مواقفها السابقة وتعمل علي تعزيزها لا سيما بشأن القضية الفلسطينية وان هذه الحركة لديها مبادئ متعددة الجوانب بما فيها إحترام سيادة الحكومات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرهم'.
وأضاف دهقاني، ان مؤتمر حركة عدم الإنحياز للعام المقبل سيكون أيضا مؤتمرا هاما حيث يتم خلاله نقل الرئاسة الدورية لهذا المؤتمر من فنزويلا الي أذربيجان.
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سياسي

تغيير هيكلة الأمم المتحدة

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تغيير هيكلة الأمم المتحدة يناقش في الإجتماع التمهيدي لدول عدم الإنحياز

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تغيير هيكلة الأمم المتحدة يناقش في الإجتماع التمهيدي لدول عدم الإنحياز

مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية:

تغيير هيكلة الأمم المتحدة يناقش في الإجتماع التمهيدي لدول عدم الإنحياز

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