سمعت ماقال به بن سلمان حول اسرائيل من الملك سلمان في التسعينيات

عوض الذي شغل موقع مدير مكتب بيروت لصحيفة الشرق الاوسط السعودية لسنوات طويلة يشير في حديث لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية الي ان مسار التطبيع مع العدو الاسرائيلي لا يمكن فصله عن التطورات التي اضعفت الدول العربية مضيفا ان انتصار سوريا سيشكل ضربة قوية لتيار التطبيع الذي تقوده السعودية وفيما يلي نص المقابلة كاملة:

*ارنا: من المعروف ان المملكة العربية السعودية فتحت منذ فترة مسارا تطبيعيا مع العدو الاسرائيلي ولكن هل يمكن اعتبار تصريحات ولي العهد محمد بن سلمان حول حق الاسرائيليين بالحصول علي اراضي وبالعيش بامان هو خطوة جديدة ومؤثرة في هذا المسار ؟

**عوض: في الحقيقة انا لم افاجأ بكل هذا المسار ولا بالتصريحات الاخيرة لاني سمعت كلاما في هذه السياق من الملك السعودي سلمان شخصيا . فعندما كنت مديرا لمكتب جريدة الشرق الاوسط التي يملكها الملك سلمان كان الاخير يكثر من الكلام الذي يفهم منه رغبته بالتطبيع مع اسرائيل. وانا ادعو للالتفات الي ان المحطة التلفزيونية العربية الاولي التي حاورت مسؤولين اسرائيليين واسست للتطبيع الاعلامي كانت فضائية M B C السعودية التي كسرت ومنذ تأسيسها في العام 1992 لاول مرة الحواجز النفسية مع العدو الاسرائيلي من خلال الانفتاح الاعلامي علي مسؤوليها .

*ارنا: ماذا سمعت تحديدا من الملك سلمان ؟

**عوض: في تلك الفترة كان الملك سلمان اميرا للرياض وكان مالكا للعديد من وسائل الاعلام السعودية وكنت اسمع منه دائما انتقادات للمقاومة وكان يقول ان المقاومة لا تفيد بل تعرقل عملية السلام ونحن نريد نعيش بسلام في منطقة الشرق الاوسط . في العام 2002 واثناء زيارة قام بها الملك سلمان الي بيروت وخلال لقاء مع اعلاميين لبنانيين في احد فنادق العاصمة بيروت اكثر الملك سلمان الحديث عن عملية السلام فقلت له ولكن هناك معطي جديدا وهو انتصار المقاومة في لبنان ولكنه اعترض علي واوقفني عن الكلام قائلا لي :بالله عليك لندع مسألة المقاومة جانبا فنحن لا نريد الحروب . لذلك توقعت منذ وصول سلمان الي العرش ان تكثف السعودية من مسارها التطبيعي مع العدو الاسرائيلي بما ينسجم والرؤية التي يتبناها الملك سلمان.

*ارنا: هذا في السياق العام ولكن ما هي وظيفة تصريحات ولي العهد مؤخرا ؟ هل هي جزء من تقديم اوراق اعتماد لواشنطن من اجل توليه العرش ؟

**عوض: برأيي ان هذه التصريحات لا يمكن فصلها عن التطورات التي شهدتها منطقتنا والتي اطلق عليها مصطلح الربيع العربي . كان المطلوب اضعاف دول المنطقة واخضاعها تمهيدا للانجرار الي تسوية مع العدو الاسرائيلي. وبالفعل نجحوا الي حد كبير فمصر تعاني من مرض وليست معافاة وكذلك ليبيا والعراق الذي كان يشكل قوة كبري يعاني اليوم من مشاكل لا متناهية . ثم جاؤوا الي سوريا التي شكلت مشكلة لهم . ولو انهم استطاعوا هزيمة سوريا وانهاء نظام الرئيس بشار الاسد تحديدا لكانوا حققوا هدفهم وفتحوا ابوابهم امام اسرائيل .

ولكن سوريا صمدت وفشل المخطط بعد ان حددوا اكثر من مرة مواعيد لرحيل الرئيس الاسد واضطر ولي العهد للاعتراف بان الرئيس الاسد باق وهذا اقرار بالهزيمة .اعتقد انهم اليوم يعيدون حساباتهم .

*ارنا: هل يمكن القول ان تصريحات ابن سلمان تجاه العدو الاسرائيلي تأتي في سياق التعويض عن الخسارة التي منيوا بها في سوريا ؟

**عوض: نعم وهذه التصريحات تستكمل مسار التواصل مع اسرائيل الذي شهد لقاءات وزارات متبادلة وفتح مكاتب لرعاية المصالح المشتركة والتطبيع الاعلامي.

*ارنا: الي اي مدي يمكن ان تنجح السعودية في مسارها التطبيعي هذا ؟

**عوض: الامر مرتبط بموقف شعوب المنطقة الي درجة كبيرة ولكنه مرتبط ايضا بالمسألة السورية . فاذا انتهت الحرب في سوريا تماما بانتصار محور المقاومة فان مسألة التطبيع تضرب بالصميم والا فهناك خوف علي نجاح هذه المحاولات وهنا احب ان اشير الي ما قاله قبل اسبوع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن حوار جري بين السوري والسعودي وانا تأكدت من ان الحوار جري وهو كان علي مستوي امني فقد تلقت سوريا عرضا بالابتعاد عن ايران مقابل ان يبقي الرئيس بشار الاسد ولو لمئة عام ولكن الطرف لسوري لن يقبل بطبيعة الحال . والابتعاد عن ايران يعني تلقائيا الاقتراب من اسرائيل واعطاء دفع لمشروع السعودية التطبيعي.

انتهي**388 ** 1837

