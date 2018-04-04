78 بالمائه من القري الايرانية تنعم بالغاز الطبيعي

اراك/ 4 نيسان/ ابريل/ ارنا- قال مساعد شركة الغاز الوطنية الايرانية لشؤون التخطيط ان78% من القري الايرانية تم منذ انتصار الثورة الاسلامية ربطها بشبكة الغاز الطبيعي .

واضاف غلام رضا مشايخي اليوم الاربعاء انه تم ربط 45 الف قرية من اصل 53 الف قرية في ايران بشبكة الغاز الطبيعي مشيرا الي التخطيط لربط خمسة الاف قرية هذا العام لتصل نسبة القري المتمتعة بالغاز الي 83% بنهاية العام الحالي (بدأ21مارس 2018).
وقال مساعد شركة الغاز الوطنية الايرانية لشؤون التخطيط ان 1120 مدينة ايرانية من اصل 1257 تم ربطها بشبكة الغاز الطبيعي بنسبة 96% وسيتم ربط 42 مدينة خلال العام الجاري لتصل نسبة المدن الايرانية المرتبطة بشبكة الغاز الطبيعي الي 98%.
واضاف مشايخي انه تم خلال العام الماضي استخراج 850 مليون مترمكعب من الغاز الطبيعي يوميا ويتوقع ان يصل العدد بنهاية هذا العام الي 900 مليون مترمكعب يتم استخراجه من الحقول.
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الغازالطبيعي

القرى

شركة الغاز الوطنية الايرانية

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78 بالمائه من القري الايرانية تنعم بالغاز الطبيعي

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