78 بالمائه من القري الايرانية تنعم بالغاز الطبيعي

واضاف غلام رضا مشايخي اليوم الاربعاء انه تم ربط 45 الف قرية من اصل 53 الف قرية في ايران بشبكة الغاز الطبيعي مشيرا الي التخطيط لربط خمسة الاف قرية هذا العام لتصل نسبة القري المتمتعة بالغاز الي 83% بنهاية العام الحالي (بدأ21مارس 2018).

وقال مساعد شركة الغاز الوطنية الايرانية لشؤون التخطيط ان 1120 مدينة ايرانية من اصل 1257 تم ربطها بشبكة الغاز الطبيعي بنسبة 96% وسيتم ربط 42 مدينة خلال العام الجاري لتصل نسبة المدن الايرانية المرتبطة بشبكة الغاز الطبيعي الي 98%.

واضاف مشايخي انه تم خلال العام الماضي استخراج 850 مليون مترمكعب من الغاز الطبيعي يوميا ويتوقع ان يصل العدد بنهاية هذا العام الي 900 مليون مترمكعب يتم استخراجه من الحقول.

انتهي**م م** 1718

