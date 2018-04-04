بروجردي: قمة انقرة فرصة لحل الازمة السورية

واضاف 'علاء الدين بروجردي' اليوم لاربعاء لمراسل ارنا ان قمة انقرة هي استمرار لقمة سوتشي لمناقشة الاوضاع في سوريا وتعتبر خطوة مهمة للتوصل الي حلول للازمة في سوريه.

واشار الي التدخلات الامريكية في سوريا وقال ان الامريكان ومن خلال تسليح المجاميع المختلفة في سوريا يسعون الي تقسيم البلد وبهذا فهم وراء بقاء الكيان الصهيوني في المنطقة.

واضاف رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي ان المهم في القمة هو صيانة وحدة الاراضي السورية وتقرير الشعب السوري لمصيره.

وتابع ان ما يقرره قادة البلدان الثلاثه يساعد علي صيانة وحدة الاراضي والحؤول دون تقسيم سوريه.

وردا علي سؤال حول احتمال انسحاب امريكا من الاتفاق النووي قال بروجردي ان ترامب يسعي من وراء ذلك لتقديم التنازلات للوبي الصهيوني وان هذه السياسة الخاطئة مرفوضة من قبل السياسيين والنخب الامريكية.

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