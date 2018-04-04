إنتاج إيران من الصلب الخام يتخطي حاجز الـ19 مليون طن

وحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن رابطة الصلب العالمية (WSA)، والتي تم نشرها في الشهر العاشر من العام الإيراني الماضي، حازت الصين علي لقب 'أكبر منتج للصلب الخام' خلال العام 2017 من بين 66 بلدا منتجا للصلب الخام في العالم بانتاج 831.7 مليون طن فيما بلغ الإنتاج الإيراني من الصلب الخام لهذا العام 21.7 مليون طن.

وحسب وثيقة التنمية العشرينية، فان الأفق المنشود هو بلوغ حجم الصادرات الإيرانية من الصلب الخام والمنتجات ذات الصلة كميه تتراوح بين 15 و 20 مليون طن.

وحسب هذا التقرير، فقد بلغ وزن أنواع المنتجات الفولاذية في البلاد، 17 مليونا و452 ألف طن خلال الفتره ذاتها. ليشير الي زياده بنسبة 5.6 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الإيراني 1395(إنتهي في 20 آذار/مارس 2017).

كما كان وزن إنتاج مختلف المصانع الإيرانية للإسمنت خلال الـ11 شهرا الأولي من العام الإيراني الماضي، 49 مليونا و696 ألفا و700 طن وفق التقرير .

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