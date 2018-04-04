أمير سعودي معارض يكشف أسرار القصور.. ماذا قال؟

طهران/4نيسان/ابريل/ارنا- في حوار شامل أجرته معه قناة 'الحوار' الفضائية قال الأمير السعودي المعارض، خالد بن فرحان آل سعود إن جميع الأمور المحرمة علي عامة الشعب السعودي مباحة داخل القصور الملكية، في إشارة إلي تمييز الأمراء علي بقية المواطنين.

وأوضح، خلال استضافته من قبل الإعلامي عزام التميمي، أن جميع سجناء الريتز كارلتون من الأمراء ممنوعون من السفر لغاية الآن، مضيفا أنه 'لو سنحت لأحدهم فرصة التغيير لما تردد'.
وكشف أن الولايات المتحدة وإسرائيل وضعتا شروطا أمام محمد بن سلمان قبل تنصيبه ملكا للسعودية، منها 'ضمان أمن الملاحة الإسرائيلية عبر مضيق تيران، والتطبيع العلني مع إسرائيل، وأخيرا ما يعرف بصفقة القرن التي يتم من خلالها التنازل عن أحقية الفلسطينيين بالقدس'.
وبحسب الأمير خالد بن فرحان، فإن مشروع 'نيوم' الذي كشف عنه ولي العهد السعودي، لا بد أن يتم إشراك إسرائيل فيه، إلي جانب مصر والأردن.
وذكر خالد بن فرحان أن ما ساعد في صعود محمد بن سلمان إلي الواجهة عدم وجود أسماء قوية في العائلة المالكة، علي غرار الأميرين نايف وسلطان، أبناء عبد العزيز.
وقال إن الملك سلمان، ورغم وجود عدد من أبنائه يمتازون بصفات أفضل من ولي العهد، إلا أنه رأي بابنه محمدا 'سلمان صغير'، ولذلك صدّره للمشهد، وفق قوله.
وأوضح أن الملك سلمان مغيّب عن الأحداث، وهو 'مصاب بالزهايمر منذ العام 2012'، علي حد قوله.
وختم خالد بن فرحان حديثه، بالقول إن هناك 'تحركا قريبا في العائلة الحاكمة'، مضيفا: 'إن شاء الله سنكون رمزا لانتشار العدالة الإسلامية الحقيقية المبنية علي الشوري والعدل'.
يشار إلي أن الأمير خالد بن فرحان آل سعود غادر السعودية آخر مرة في العام 2007، وحصل علي اللجوء السياسي في ألمانيا بعد العام 2013، وقال إنه كان يشعر بالخطر علي حياته، قبل أن ينشق عن العائلة الحاكمة.
وكان خالد آل سعود ذكر، في مقابلة سابقة، أن والده سُجن لمدة ست شهور في عهد الملك خالد، بعد نصيحة قدمها لأمير الرياض حينها، الملك سلمان بن عبد العزيز، مطالبا إياه بمنح مزيد من الحريات.
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أمير سعودي معارض يكشف أسرار القصور.. ماذا قال؟

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