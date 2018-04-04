خاص 'إرنا':

الصهاينة يحتفون بـ'محمد بن سلمان' .. و قيادي فلسطيني يتهمه بالعمل علي تزييف الوعي العربي

رام الله/4 نيسان/أبريل/إرنا-باهتمام و ارتياح كبيرين ؛ تلقّف الكيان الغاصب التصريحات المثيرة لولي عهد السعودية محمد بن سلمان التي أقرّ فيها بحق المستوطنين الأغراب بإقامة 'وطن قومي' علي أرض فلسطين التاريخية.

وأجمعت كبريات الصحف و القنوات الصهيونية علي أن هذه التصريحات تُعتبر أكثر المواقف العربية تقدماً حيال العلاقة العلنية مع 'تل أبيب'.
ولم تخف وسائل الإعلام 'الإسرائيلية' إعجابها بما أسمته 'جرأة' بن سلمان الذي ذهب بعيداً في مغازلة كيان الاحتلال، والتأكيد علي المصالح المشتركة التي تربطهما.
وفي السياق، أشارت صحيفة 'هآرتس' إلي أن ما قاله ولي عهد الرياض، هو أول اعتراف رسمي عربي بهذا الحجم.
وأضافت، 'مثل هذه الأقوال الصريحة تعطي مؤشرات علي تعاون وثيق، ولأبعد الحدود بين إسرائيل والنظام السعودي'.
ومن جهتها، عقبت صحيفة 'إسرائيل هيوم' الموالية لرئيس حكومة العدو علي ما قاله الأمير السعودي بالقول، :' بن سلمان ماض في إطلاق تصريحاته المفاجئة'.
أما القناة العاشرة 'الإسرائيلية'، وصفت تفوهات 'بن سلمان' بأنها 'استثنائية'، كاشفة النقاب عن أن ما جاء علي لسانه أعقب اللقــاء الذي أجراه مع رئيـس 'مجلـس الأمن القومي الصهيوني' 'مائير بن شبات'.
وفي السياق، اعتبر الكاتب 'الإسرائيلي' الشهير 'أوريل بئيري' أن ما قاله ملك السعودية المستقبلي هو بمثابة دليل إضافي ، و صريح علي تطور العلاقات بين الرياض و 'تل أبيب'.
وعلي خطٍ موازٍ، أثارت تلك المواقف المستهجنة حفيظة الفلسطينيين الذين لم تجف بعد دماء أبنائهم الشهداء الذين قضوا برصاص المحتل عند الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وبدوره، رأي عضو 'هيئة العمل الوطني والأهلي' في القدس المحتلة راسم عبيدات، أن أخطر ما في تصريح 'بن سلمان' مع الصحيفة الأمريكية لا يقتصر علي تشريع التطبيع، وإخراجه رسمياً للعلن ؛ بل يمتد ليشمل إسقاط الحق الفلسطيني في أرضه التاريخية.
وخلال حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، قال 'عبيدات'، :'إن ولي العهد السعودي لم يكترث بمظلومية شعبنا، و تجرأ علي نفي أسبقية وجوده في هذه الأرض المقدسة ، وساوي بينه وبين المستوطنين الأغراب الذين جري جلبهم من مختلف أصقاع المعمورة'.
وأضاف، 'نحن أمام عبث في الوعي العربي ، ومحاولة لغرس مفاهيم مغلوطة تزعزع ثقة الجماهير الحرة بنضالها'.
وشدد 'عبيدات' علي أن هذا المسّ الخطير الرامي إلي تذويب الهوية الوطنية الفلسطينية لن يبلغ مراده ؛ وذلك بفعل إيمان شعبنا الراسخ بحقه.
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