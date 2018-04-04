مستشار وزير الصحة:

نيه لزياده صادرات ايران للأجهزة الطبية ب10 أضعاف

طهران/4نيسان/إبريل –إرنا – قال مستشار وزير الصحة في شؤون الأجهزة الطبية إنّ أهم استراتيجية ننتهجها حالياً تتمثل في السعي الي زيادة الانتاج المحلي والإهتمام بتصدير الأجهزة الطبية لكي تبلغ 10 أضعاف حجمها التصديري الحالي.

وقال رضا مسائلي اليوم الأربعاء خلال لقاء الوزير عدداً من مدراء وموظفي موسسة الطعام والدواء الايرانية بمناسبة عيد رأس السنة الايرانية بأنّ أهم استراتيجية نتبناها حالياً تتمثل في زيادة نسبة الإنتاج المحلي للسلع الطبية وتصديرها من خلال التعاون بين القسم العلمي التابع لمكتب رئيس الجمهورية ومنظمة التنمية والتجارة و وزارة الصناعة والمناجم والتجارة ومجموعة من المصدرين والمنتجين الي240 مليون دولار أي ما يعادل 10 أضعاف حجمها التصديري الحالي.
وأفاد مسائلي بأنّ نطاق الأجهزة الطبية واسع للغاية حيث تنشط فيه الفا و200 شركة و5 آلاف و500 وكالة تمثل هذه الشركات المنتجة إضافة الي ألف منتج للمعدات الطبية منتشرين علي مستوي البلاد.
إنتهي** ع ج** 1718



برچسب ها

اقتصاد

وزارة الصحة

ايران

الأجهزة الطبية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

نيه لزياده صادرات ايران للأجهزة الطبية ب10 أضعاف

معظم المشاهدات

2000 ارهابي في صحراء الانبار تحت حماية القوات الاميركية

2000 ارهابي في صحراء الانبار تحت حماية القوات الاميركية

حریق فی مقهی فی مدینة اهواز أودی بحیاة 10 وخلّف 6 مصابین

حریق فی مقهی فی مدینة اهواز أودی بحیاة 10 وخلّف 6 مصابین

روحانی : تواجد القوات الاجنبیة فی سوریا دون اذن الحكومة السوریة غیر قانونی

قبیل مغادرته طهران الي انقرة؛

روحانی : تواجد القوات الاجنبیة فی سوریا دون اذن الحكومة السوریة غیر قانونی

ایران: مسؤولیة المجتمع الدولی منع إضعاف الاتفاق النووی

ایران: مسؤولیة المجتمع الدولی منع إضعاف الاتفاق النووی

ظريف يعزي نيجروان بارزاني بوفاة شقيقه

ظريف يعزي نيجروان بارزاني بوفاة شقيقه

أحدث الأخبار

بدء اعمال القمة الثلاثية بين ايران وروسيا وتركيا قي انقرة

بدء اعمال القمة الثلاثية بين ايران وروسيا وتركيا قي انقرة

لا أثر للإجماع العربي الصهيوني الغربي علي إرادة الشعب الفلسطيني

جمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني:

لا أثر للإجماع العربي الصهيوني الغربي علي إرادة الشعب الفلسطيني

تأهُّل فريق ناشئي السلة الايرانية الي الدور ربع النهائي لكأس آسيا

تأهُّل فريق ناشئي السلة الايرانية الي الدور ربع النهائي لكأس آسيا

اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية المحتلة

اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية المحتلة

مزهر: تصريحات بن سلمان معادية وتؤكد دوره كعراب لصفقة القرن

مزهر: تصريحات بن سلمان معادية وتؤكد دوره كعراب لصفقة القرن

موضوعات مرتبط