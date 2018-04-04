نيه لزياده صادرات ايران للأجهزة الطبية ب10 أضعاف

وقال رضا مسائلي اليوم الأربعاء خلال لقاء الوزير عدداً من مدراء وموظفي موسسة الطعام والدواء الايرانية بمناسبة عيد رأس السنة الايرانية بأنّ أهم استراتيجية نتبناها حالياً تتمثل في زيادة نسبة الإنتاج المحلي للسلع الطبية وتصديرها من خلال التعاون بين القسم العلمي التابع لمكتب رئيس الجمهورية ومنظمة التنمية والتجارة و وزارة الصناعة والمناجم والتجارة ومجموعة من المصدرين والمنتجين الي240 مليون دولار أي ما يعادل 10 أضعاف حجمها التصديري الحالي.

وأفاد مسائلي بأنّ نطاق الأجهزة الطبية واسع للغاية حيث تنشط فيه الفا و200 شركة و5 آلاف و500 وكالة تمثل هذه الشركات المنتجة إضافة الي ألف منتج للمعدات الطبية منتشرين علي مستوي البلاد.

إنتهي** ع ج** 1718

