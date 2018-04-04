اردوغان يستقبل الرئيس روحاني

انقرة / 4 نيسان/ ابريل/ ارنا- استقبل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الاربعاء رسميا الرئيس الايراني حسن روحاني الذي وصل مساء الثلاثاء الي انقرة لحضور القمة الثلاثية الايرانية التركية الروسية.

وافادت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية (ارنا) اليوم الاربعاء انه تمت مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس روحاني في قصر 'بش تبه' في انقرة وبعد الانتهاء سيعقد لقاء ثنائي بين الرئيسين حسن روحاني ورجب طيب اردوغان وبعدها لقاء ثنائي اخر يجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
بعد ذلك سيجتمع بوتين وأردوغان وروحاني في قمة ثُلاثية يستعرضون خلالَها الاوضاع السورية و إنجازات مسار أستانة وكذلك قمة سوتشي، في قصر بش تبه في انقرة.
وسيحضر القمة الثلاثية كل من محمد جواد ظريف وزير الخارجية الايراني و سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا و جاويش اوغلو وزير خارجية تركيا .
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اردوغان يستقبل الرئيس روحاني

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