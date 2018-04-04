في حوار خاص لإرنا؛

700 ألف إيراني يعاني من التوحد

طهران/4 نيسان/أبريل/إرنا- قالت رئيسة جمعية مراكز الرعاية النهارية لمنظمة التأهيل الإيرانية انه وفقا لتنفيذ برامج الغربلة التجريبية لتحديد عدد حالات الإصابة بمرض التوحد أو الذاتوية (الأوتيزم) التي أجريت خلال الأعوام الماضية، نتوقع أن يكون عدد المصابين بهذا المرض واحد بالمئة من إجمالي عدد السكان الإيرانيين ما يعادل 700 ألف شخص في البلاد ويمكن تقسيم مدي شدة الإصابة لدي هذا العدد من المصابين بمرض التوحد الي إصابات خفيفة ومعتدلة وشديدة مما يتفق مع الإحصائيات العالمية بهذا المرض.

وأضافت 'مريم بورسعيد' اليوم الأربعاء، انه تم تنفيذ برامج الغربلة التجريبية لتحديد عدد حالات الإصابة بمرض التوحد أو الذاتوية خلال الأعوام الإيرانية 1391 و1393 (إنتهت في 20 آذار/مارس 2013 و1015 حسب التوالي) في خمس محافظات في البلاد ما تشمل خوزستان وقم وكرمان وهمدان وخراسان الرضوية، حيث كانت تتفق الإحصائيات مع المعدل العالمي لعدد الإصابات بهذا المرض أي واحد بالمئة من إجمالي السكان.
كما أردفت بورسعيد، انه 'يوجد 700 ألف شخص مصاب بمرض التوحد أو الذاتوية في البلاد لكننا لا نراهم والسبب هو ان شدة الإصابة بهذا المرض تصنف بين الإصابة الخفيفة والمعتدلة والشديدة، ولكن لا يمكن تحديد كافة حالات الإصابة في الشارع والأماكن العامة بسبب سلوك الشخص سوي لدي المصابين بالحالة الشديدة من هذا المرض'.
ووفقاً للإحصائيات التي قدمتها جمعية الأوتيزم في إيران، يولد طفل مصاب بالتوحد من بين كل 65 طفلا يولد في البلدان المتطورة، بينما يولد طفل مصاب بالتوحد في إيران، من بين كل 150 طفلا يولد.
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برچسب ها

اجتماعي

الأوتيزم

التوحد أو الذاتوية

منظمة إعادة التأهيل الإيرانية

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700 ألف إيراني يعاني من التوحد

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