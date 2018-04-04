ماذا قال وزير خارجية أردني سابق عن استقبال ترامب لابن سلمان؟

ووجه المعشر، الذي ترأس الدبلوماسية الأردنية بين عامي 2002 و2004، انتقادا لاذعا للحكام العرب الذين هللوا لترامب، وقال: 'يثبت ترامب كل يوم كم كان رهان العديد من المسؤولين العرب خاطئا حين هللوا لقدومه'.. مضيفا: 'بات واضحا اليوم مدي قصر نظر هذه السياسة، ومدي عداء هذه الإدارة الأمريكية للعرب والمسلمين، فمن اعتقد أنه سيسلم من شرها لمجرد تجنبه مواضيع الحوكمة، آمل أن يري اليوم مقدار خطئه في التقدير'.

كما انتقد المعشر بشدة كيفية استقبال ترامب لولي العهد السعودي، معتبرا أنها طريقة لا تسر أي عربي، قائلا: 'ليس أدل علي نظرة ترامب للعرب منظر استقباله ولي العهد السعودي وهو يعرض أمامه لافتات كبيرة تظهر حجم العقود الموقعة مع السعودية بطريقة استعراضية فجة لا يمكن أن تسر أي عربي'.

و أكد المعشر أنه سيكون التعامل مع بولتون ومع وزير الخارجية بومبيو في غاية الصعوبة.

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