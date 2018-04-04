الظروف غير الانسانية التي يعيشها رعايا كمبوديا وإستعبادهم في السعودية

وفي نفس السياق صرّحت نسوة كمبوديات عشن في السعودية أمام وسائل الإعلام بالأحداث المرة التي مررن بها خلال تواجدهن في السعودية وازحن الستار عن الإستعباد السعودي لليد العاملة الأجنبية خاصة لرعايا دول جنوب شرق آسيا.

و وصفت مهاس كاس إحدي هذه النسوة الكمبوديات ظروف العمل في هذا البلد العربي بالوحشية واللانسانية حيث كانت تقيم هذه الفتاة سنة ونصف في المملكة كخادمة دون أن يدفع لها كفيلها السعودي طيلة هذه الفترة راتباً.

وأدي انتشار هذه المعلومات علي نطاق الاعلام الكمبودي الي إصدار بيانات عن المؤسسات غير الحكومية تطالب الرعايا الكمبوديين بأخذ الحيطة والحذر عند التوجه الي السعودية.

وقالت إحدي هذه النسوة العائدات من السعودية والبالغة من العمر 22 سنة أنّ كفيلها السعودي كان يرغمها علي العمل يومياً 20 ساعة في ثلاثة بيوت دون أن يمنحها راتباً وأضافت بأنها قد فرّت عدة مرات من بيت كفيلها لكنه تم القبض عليها وإعادتها الي حيث كانت إذ تعرضت إثر ذلك للضرب بسلك كهربائي ضرباً مبرحاً.

هذا ونقلت بعض هؤلاء النسوة الكمبوديات عن تعرضهن للإعتداء الجنسي هناك وعدم إعتبارهن بشراً له حقوق ناهيك عن ساعات العمل الطويلة المنهكة التي كانت تبدأ من السادسة صباحاً حتي منتصف الليل دون انقطاع.

إنتهي** ع ج** 1718

