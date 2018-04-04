وحسب قناة اللؤلؤة الفضائية أكد خنجر علي حسابه الخاص علي تويتر، علي أن المجتمع الغربي شريك في جريمة التعذيب والانتهاكات التي تحدث في البحرين.

وذكر خنجر أن هناك دعما سعوديا وإماراتيا للنظام في البحرين وهناك هيمنة سعودية علي القرار السياسي في البلاد، مشيراً إلي أن هذا الدعم هو الذي يدفع بالنظام للمزيد من التغذيب والانتهاكات.

وأكد في تغريداته أن هناك تعذيبا ممنهجا يجري في سجون البحرين، وسط صمت المجتمع الدولي وتحركات خجولة من منظمات وهيئات الأمم المتحدة.

وقال إن حكومة البحرين وقعت علي معاهدة مناهضة التعذيب الأممية لكنها تنتهك هذه المعاهدة بشكل فاضح ولا يوجد أي إلزام للسلطة بوقف التعذيب.

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