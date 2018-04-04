الشركات البريطانية تتستر علي الانتهاكات في السجون البحرينية

وفي حديث له ضمن برنامج “للقصة بقية” الذي يعرض علي قناة الجزيرة وضمن حلقة عن سجون البحرين، أعرب أستاذ دراسات الخليج الفارسي في جامعة “إكستر” الباحث البريطاني 'مارك اوين جونز' عن قلقه من محاولات لتغطية ما يحدث في البحرين من انتهاكات تشمل التعذيب والإهانة وسجن النساء وغيرها وقال إنه لم يتم محاسبة أي من المسؤولين عن الانتهاكات في ظل انعدام الشفافية والمساءلة.

و أشار جونز إلي إن بعض المنظمات الغربية تعمل لكشف بعض الخروقات والانتهاكات التي تحدث في سجون البحرين ولفت إلي أن البحرين تتعاقد مع شركات بريطانية لإدارة مكاتب السجون، وهذه الشركات تخفي ما يجري في هذه السجون.

وفي السياق، قال جونز إن السلطات البحرينية تنتهج سياسية الإفلات من العقاب، وهو الأمر الذي ساد بشكل كبير منذ انتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة ووصول المحافظين إلي السلطة في المملكة المتحدة. وشدد علي وجوب الضغط علي حكومة البحرين لمساءلة كل من يتحمل مسؤولية هذه الانتهاكات.

وأضاف أن البحرين تعتمد بشكل كبير علي علاقاتها مع الخارج، وهي الآن لها علاقات جيدة مع السعودية وكذلك مع بريطانيا، وهما (البحرين والسعودية) تشتريان من بريطانيا والولايات المتحدة، أي أن البحرين لديها ما يمكن وصفه بضوء أخضر للاستمرار في خروقاتها وإساءاتها للشعب البحريني.

وقال جونز إن دولاً كبريطانيا تتحدث عن حقوق الإنسان لكنها تهتم أكثر بجني الأموال من بيع الأسلحة لحكومة البحرين.

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