كوبا:الجرائم الاسرائيلية الاخيرة ضد الشعب الفلسطيني هي نقض صارخ لحقوق الانسان

ونقلت ارنا عن وكالة برنسالاتينا الكوبية الخبرية بيان الخارجية الكوبية بشأن الهجمات الاخيرة لقوات الكيان الصهيوني يوم الجمعة الماضي في قطاع غزة ضد المتظاهرين الفلسطينيين والذي ادي الي استشهاد 17 فلسطينيا وجرح 1400 اخرين.

واعلن 'اميلو لوسادو' مديرعام العلاقات الثنائية في الخارجية الكوبية في بيان اصدره ادانته الشديدة للجرائم الجديدة التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وقال ان هذا الاعتداء الوحشي هو نقض صارخ وصريح لميثاق الامم المتحدة وحقوق الانسان ويدخل المنطقة في صراعات ويقلل فرص الشروع في مفاوضات بين الطرفين.

وطلب المسؤول الدبلوماسي الكوبي من جميع الدول والحكومات والمنظمات الدولية ومجلس الامن الدولي التدخل الفوري لانهاء الاعتداءات الاسرائيلية وكذلك الوقوف امام سياسة التوسع التي تنتهجها تل ابيب.

كما واعلن تعاطفه مع الشعب الفلسطيني ومساندة بلده للوصول الي حلول شاملة لجميع القضايا بين الطرفين.

يذكران يوم الجمعة استشهد 17 فلسطينيا وجرح اكثر من 1400 آخرين من اهالي غزة المشاركين في مسيرات 'العودة' السلمية الكبري لمناسبة الذكري الـ 42 لـ 'يوم الارض' في فلسطين، اثر اطلاق الرصاص عليهم من قبل جنود كيان الاحتلال الصهيوني.

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