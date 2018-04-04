إنتاج السيارات الإيرانية يزداد بواقع 15.4 بالمئة

وحسب التقرير ذاته، تم إنتاج 67 ألفا و700 سيارة نصف-نقل (شاحنة البيك-آب) خلال الفترة المذكورة في إيران، حيث يظهر هذا الإحصاء مقارنة بالفترة ذاتها من العام الإيراني 1395 (إنتهي في 20 آذار/مارس 2017) تضائلا بنسبة 4.1 بالمئة.

كما تم إنتاج ثلاثة آلاف و774 حافلة ركاب كبيرة وصغيرة (ميكروباص) وعربة نقل (فان) داخل إيران خلال الـ11 شهرا الأولي من العام الإيراني الماضي مما يظهر نموا يزيد عن 66.4 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الإيراني 1395.

كما أظهر إنتاج الشاحنات الجارة من قبل مختلف الشركات الايرانية المنتجة زيادة قدرها 12.8 بالمئة أي ما يبلغ 14 ألفا و969 شاحنة مقارنة بنفس الفترة من العام الإيراني 1395.

كما بلغ إنتاج الحصادات خلال الـ11 شهرا الأولي من العام الإيراني الماضي 735 حصادة و15 ألفا و593 جرارا زراعيا في البلاد ما يظهر نموا بنسبة 105.9 بالمئة و15.8 بالمئة حسب التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الإيراني 1395.

وحسب هذا التقرير، تم إنتاج ألف و200 سيارة ركاب و5 آلاف سيارة نصف-نقل (شاحنة البيك-آب) و524 حافلة ركاب كبيرة وصغيرة (ميكروباص) وعربة نقل (فان) وألف و748 شاحنة جارة و63 حصادة وألف و598 جرارا زراعيا داخل إيران خلال الشهر الحادي عشر من العام الإيراني الماضي.

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