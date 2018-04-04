هنية يهاتف أمير قطر ويبحثان قمع 'إسرائيل' مسيرة العودة

طهران/4نيسان/ابريل/ارنا- هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية 'حماس' إسماعيل هنية، مساء الثلاثاء، الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر، وبحثا اعتداء 'إسرائيل' علي مسيرة العودة الكبري.

وقال مكتب هنية في بيان وصل 'المركز الفلسطيني للإعلام': إن رئيس المكتب السياسي ناقش مع أمير قطر السلوك الإسرائيلي في التعامل مع مسيرة العودة، وارتقاء هذا العدد من الشهداء والجرحي وآخرهم مساء الثلاثاء الشهيد أحمد عرفة.
وأشار رئيس الحركة -وفق البيان- إلي أن مسيرات العودة تأتي في إطار عمل فلسطيني موحد وضمن أهداف موحدة تحظي بإجماع وطني فلسطيني.
كما أوضح البيان أنه جري خلال الاتصال استعراض الخطوات الممكنة والمتاحة التي يمكن التحرك من خلالها لمواجهة المجزرة الإسرائيلية.
وشدد هنية علي استمرارية هذه المسيرة رغم القمع الإسرائيلي، وقال: 'شعبنا عظيم ومقدام وشجاع، ولا يمكن أن تهزمه الآلة العسكرية الإسرائيلية، وهو شعب متفاعل مع حق العودة في كل أماكن تواجده في قطاع غزة والضفة والقدس والأرض المحتلة عام 1948 وفي الشتات، ويؤكد أن القدس عاصمة لفلسطين'.
من جانبه أكد الأمير تميم بن حمد علي مواقف قطر الثابتة تجاه الحقوق الفلسطينية، معبرا عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، داعيا بالرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحي.
كما أكد أنه سوف يكلف الدبلوماسية القطرية ووزارة الخارجية للتحرك مع الأطراف المعنية والعمل عبر الجمعية العامة أو حتي إعادة بحث القضية من جديد في مجلس الأمن.
وعلي صعيد متصل استعرض رئيس المكتب السياسي لحماس الأوضاع الصعبة التي يمر بها المواطنون في قطاع غزة وتداعيات الحصار المستمر منذ 12 عاما.
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هنية يهاتف أمير قطر ويبحثان قمع

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