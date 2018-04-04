هجوم إلكتروني علي مواقع اسرائيلية: القدس عاصمة فلسطين

طهران/4ابريل/نيسان/ارنا- تعرضت مواقع إلكترونية 'إسرائيلية' رسمية، الليلة الماضية لهجمات سيبرانية، ونشر علي صفحاتها الرئيسية صور التقطت خلال اعتداء قوات الاحتلال علي مسيرة العودة السلمية علي الحدود الشرقية لقطاع غزة، إحياء للذكري الـ 42 ليوم الأرض، يوم الجمعة الماضي.

وأفاد المركز الفلسطيني للاعلام ان منفذو الهجوم كتبوا في منتصف الصورة، التي احتلت الصفحة الرئيسية للعديد من المواقع الإكترونية 'الإسرائيلية' جملة باللغة الإنجليزية تقول: 'القدس عاصمة فلسطين... لن ننسي شهداءنا'.
ومن بين المواقع الإلكترونية التي شملها الاختراق السيبراني مواقع البلديات في كل من إيلات، عكا، كفار سابا، جفعات شموئيل، أور يهودا، نتانيا وهرتسليا. بالإضافة إلي الموقع الإلكتروني لنقابة المعلمين 'الإسرائيليين' وموقع مستشفي 'هيلل يافي' في الخضيرة وموقع الأوبرا 'الإسرائيلي'.
وسمع كل من يدخل إلي المواقع المخترقة، صوت الأذان، بالإضافة إلي الصورة التي تم رفعها علي صفحات المواقع الرئيسية.
وارتكب الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة الماضي، مجزرة إنسانية خلال قمعه لفعاليات مسيرة العودة الكبري، التي تستمر حتي منتصف أيار/ مايو المقبل، واعتدائه علي تجمعات فلسطينية سلمية علي الحدود الشرقية لقطاع غزة، ما أدي إلي استشهاد 19 شخصًا وإصابة المئات.
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هجوم إلكتروني علي مواقع اسرائيلية: القدس عاصمة فلسطين

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