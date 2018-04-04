إصدار حكم بالقصاص ثلاث مرات بحق مسبب حادث شارع باسداران

طهران/4نيسان/إبريل –إرنا – أعلن المسؤول عن محكمة طهران للشؤون الجنائية علي صفحته في موقع الإنستغرام عن إصدار حكم بالقصاص ثلاث مرات بحق من قتل ثلاثة من قوات الشرطة في الحادث الذي شهده شارع باسداران شمال مدينة طهران.

كما أورد اليوم الأربعاء محمد شهرياري المسؤول عن محكمة الشؤون الجنائية نبأ عن إصدار حكم بالسجن ضد هذا المتهم إضافة الي حكم قصاصه والذي أصدره القاضي محمد رضا محمدي كشكولي رئيس المحكمة التاسعة للعدل الجزائي التابعة لمحافظة طهران يحق للمتهم تقديم طلب إستئناف الحكم حتي20 يوماً من تاريخ إصداره.
علماً بأنّ سائق حافلة في التاسع عشر من فبراير هذا العام يُدعَي «محمد رضا ثلاث» دهس في شارع باسداران شمال العاصمة طهران عدداً من قوات الشرطة وقوات التعبئة أدي الحادث الي استشهاد ثلاثة من عناصر قوات الشرطة وتعبوي واحد وإصابة تعبوي آخر نقل جراء الحادث الي المستشفي.
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إصدار حكم بالقصاص ثلاث مرات بحق مسبب حادث شارع باسداران

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