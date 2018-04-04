خبير إسباني: تعيين بولتون دلالة علي رغبة أمريكية في الحرب

وحول تعيين بولتون في منصبه الجديد داخل البيت الابيض قال فرناندز إنّ بولتون رجل متطرف خلق العديد من المشاكل لحكومة بوش عند توليه منصب ممثل واشنطن لدي الامم المتحدة حيث لاقي تعيينه آنذاك معارضة من جانب نواب الكونغرس الأمريكي من الجمهوريين والديمقراطيين حالت دون إبقائه في منصبه فهذه الشخصية شهيرة برغبتها في إشعال الحروب والترويج للعنف والتطرف.

وأضاف هذا الخبير السياسي المسلم الاسباني بأنّ فكرة إجتياح العراق عام 2003 كانت من إفرازات عقلية بولتون والتي أدت الي نتائج مخزية للعراقيين والأمريكيين في آن واحد حيث راح ضحيتها مليون عراقي و5 آلاف عسكري أمريكي وخسرت فيه واشنطن آلاف مليارات الدولارات دون أن تجني شيئاً ناهيك عن دفاعه عن فكرة شن حرب ضد ايران وكوريا الشمالية ومعارضته للاتفاق النووي والجلوس علي طاولة تفاوض مع بيونغ يانغ وبذلك يمكن إعتباره مريضاً نفسياً وبئس خيار لتولي مهمة مستشار الأمن القومي الأمريكي.

وأَشار يوسف فرناندز الي الإجتماعات المتتالية لبولتون بزمرة خلق الارهابية المعارضة للنظام الايراني والذي لم يقطع صلته بها حتي الآن وهي الزمرة التي كان البيت الابيض قد أدرجتها سابقاً علي لائحة الجماعات الارهابية معتقداً بأنّ من يحتفظ بصلته بالارهابيين يُعتبر تهديداً دولياً وناقضاً لحقوق الانسان وإختياراً مخزياً.

وفي رد له علي سؤال حول التناقض الموجود بين تعيين ترامب لبولتون في هذا المنصب ومعارضته لفكرة الأخير في إجتياح العراق وما لحق بأمريكا إزاء ذلك إعتبر فرناندز ذلك جانباً من الدعاية الانتخابية التي تبناها ترامب لحشد الرأي العام الأمريكي بقوله «أمريكا أولاً» خلافاً لنواياه التي يخفيه إذ أنه أعلم من غيره بأنّ شريحة كبيرة من الأمريكيين تكره الحرب ولاترغب بالتضحية بأبنائها في سبيل حروب خارجية ونوايا توسعية.

وصرح ان ترامب قد عاد ثانية ليشهر بنواياه التي أخفاها خلال حملته الانتخابية عبر إتخاذه مواقف متطرفة تمثلت في تعيين بولتون ونقل السفارة الأمريكية الي القدس المحتلة واصفاً هذا الرئيس بالخاضع لسيطرة ومراقبة صهيونية تتابع سياسة تحريض وتهييج العالم الاسلامي وإشعال الحروب في الشرق الاوسط وتهميش العلاقات بين الولايات المتحدة وبين العالم الاسلامي.

كما أعرب فرناندزعن إعتقاده بإمكانية خروج ترامب خلال الشهر القادم عن الاتفاق النووي إذ لاتجد له آذنان صاغيتان تسمعان النصيحة إلّا ما ورد منها من علي لسان بولتون وهذا الخروج عن الاتفاق سيعني هزيمة وفشل لحكومته فضلاً عن معارضة الإتحاد الاوروبي لهذه الخطوة ومعارضة الصين وروسيا.

إنتهي** ع ج** 1837

