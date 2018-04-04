المدير التنفيذي للحكومة الأفغانية: النوروز نموذج لثقافة عالمية كبري

كابل/4 نيسان/أبريل/إرنا- قال المدير التنفيذي لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية خلال مراسم خاصة لتكريم النوروز في كابل، ان النوروز نموذج لثقافة وحضارة عالمية كبري من الضروري صيانتها.

وأضاف 'عبد الله عبد الله' مساء أمس الثلاثاء خلال مراسم خاصة بتكريم النوروز عقدت في مقر الخارجية الأفغانية، ان إحتفال العام الشمسي الجديد رمز للوئام والتعايش وثقافة قبول الآخر بين أبناء شعوب الدول التي تحتفل بالنوروز.
وصرح، ان العام الجديد هو بمعني تجديد الميثاق ونحن نعتبر أنفسنا مسؤولين عن ضمان مصالح وأماني الشعب الأفغاني لكي تتوفر ظروف أفضل للنهوض بنوعية حياة الناس.
وأضاف، ان العام الجديد لن يكون عار من المشاكل والتحديات بالتأكيد لكن تركيز قيادة حكومة الوحدة الوطنية الأفغانية سيكون علي تحسين الوضع وضمان السلام والأمن أكثر من ذي قبل.
كما أشاد الرئيس التنفيذي بالزملاء الدوليين والدول الممولة في مجال إعادة بناء أفغانستان واستقرارها معتبرا دورهم بناء في تسوية التحديات الراهنة في هذا البلد.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأفغاني صلاح الدين رباني خلال هذه المراسم، ان النوروز يوم هام وتاريخي وان أهميته تجتاز حدود هذه المنطقة.
كما عبر رباني عن سروره حيال تكريم النوروز قائلا، اننا نأمل في أن يحمل النوروز رسالة السلام والسعادة الي الشعب الأفغاني وملايين الناس الذين يحتفلون بالنوروز في أرجاء العالم.
يذكر، ان مراسم تكريم النوروز أقيمت بحضور عدد من وزراء الحكومة الأفغانية وسفراء وممثلي البلدان الأجنبية المقيمين في أفغانستان وكذلك ممثلي المنظمات الدولية.
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المدير التنفيذي للحكومة الأفغانية: النوروز نموذج لثقافة عالمية كبري

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