الملاحة البحرية الايرانية ترتقي مرتبتين في التصنيف العالمي

طهران/4نيسان/ابريل/ارنا- احتلت الملاحة البحرية الايرانية المكانة التاسعة عشرة عالميا في مجال نقل و شحن الحاويات بعد ارتقاءها مرتبتين في التصنيف العالمي.

وحسب احصائيات مؤسسة الفالاينز الدولية، فإن الملاحة البحرية الايرانية تمكنت من ارتقاء مكانتها مرتبتين في غضون عام و احتلت المركز التاسع عشر بعد ما كانت في المكانة الواحدة و العشرين و بذلك جاءت ضمن الشركات المتوفقة المئة في مجال نقل و شحن الحاويات في العالم.
وتمتلك مجموعة نقل و شحن الحاويات التابعة للملاحة البحرية في الجمهورية الاسلامية الايرانية 46 سفينة لنقل الحاويات.
يذكر ان شركة 'مرسك' الدنماركية للملاحة البحرية و شركة 'ام .اس.سي' السويسرية تحتلان المركزين الاول و الثاني في مجال شحن الحاويات تليهما شركة 'سي .ام .اي' الفرنسية.
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الملاحة البحرية الايرانية ترتقي مرتبتين في التصنيف العالمي

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