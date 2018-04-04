الملاحة البحرية الايرانية ترتقي مرتبتين في التصنيف العالمي

وحسب احصائيات مؤسسة الفالاينز الدولية، فإن الملاحة البحرية الايرانية تمكنت من ارتقاء مكانتها مرتبتين في غضون عام و احتلت المركز التاسع عشر بعد ما كانت في المكانة الواحدة و العشرين و بذلك جاءت ضمن الشركات المتوفقة المئة في مجال نقل و شحن الحاويات في العالم.

وتمتلك مجموعة نقل و شحن الحاويات التابعة للملاحة البحرية في الجمهورية الاسلامية الايرانية 46 سفينة لنقل الحاويات.

يذكر ان شركة 'مرسك' الدنماركية للملاحة البحرية و شركة 'ام .اس.سي' السويسرية تحتلان المركزين الاول و الثاني في مجال شحن الحاويات تليهما شركة 'سي .ام .اي' الفرنسية.

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