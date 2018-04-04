وزير الدفاع اللبناني: لبنان يحتفظ بحقه في الدفاع عن نفسه أمام أي إعتداء

ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية عن الصراف قوله 'أن رئيس وزراء دولة العدو الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو أثبت من خلال اعتدائه الفاضح علي لبنان، ليس فقط عبر استعمال الdrones ( طائرات مسيرة ) للمراقبة ولكن ايضا عبر طائرات مجهزة بأسلحة وصواريخ، أنه لا يملك ثقافة السلام ولا ارادة السلام، ويكون بذلك نسف موقفه في مؤتمر ميونخ للأمن الذي انعقد الشهر الفائت.

واستنكر الصراف استمرار الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية، مشددا علي ان 'إسرائيل هي من لا يحترم سيادة لبنان والقرارات الدولية ولاسيما القرار 1701'.

وشدد الصراف علي 'أن لبنان يتمسك بحقه في الدفاع عن ارضه ومياهه وجوه ضد أي اعتداء، لا سيما علي طول الخط الأزرق، حيث استأنف العدو الإسرائيلي العمل بالجدار الفاصل'.

ودعا الصراف المجتمع الدولي الي 'ضرورة التنبه من خطورة استمرار هذه الانتهاكات والضغط علي اسرائيل لوضع حد لاعتداءاتها'.

يذكر ان تصريحات الصراف جاءت بعد يومين من تصريحات ايزنكوت الاستفزازية حول احتمال شن الحرب ضد حزب الله في العام الميلادي الجاري.

إنتهي**1110** 1837

