حصول فنانة ايرانية علي جائزة أفضل ممثلة خلال إحتفال اليونان العالمي للأفلام

أثينا/4نيسان/إبريل –إرنا –إستلمت «مهراوه شريفي نيا» الفنانة السينمائية الايرانية جائزة أفضل ممثلة تبنّت الدور الأول في إحدي الافلام الايرانية خلال حضورها في مركز أرشيف الأفلام اليونانية وبمصادقة رئيس الهيئة التحكيمية لمهرجان «بل» العالمي للأفلام.

وأفاد تقرير وكالة إرنا بأنّ فلم «طوفة حَوالَيَّ» قامت بإخراجه غزالة سلطاني ومثلت فيه «مهراوه شريفي نيا» الدورالاول النسوي حصل علي جائزة أفضل ممثلة خلال مهرجان «بل» اليوناني الدولي للأفلام حيث كان الفلم يحمل عنوان التساوي بين الرجل والمرأة في نطاق السينما.
وخلال حفل إهداء الجائزة أشارت «بترا ترزا» رئيسة الهيئة التحكيمية والمسؤولة عن هذا الإحتفال الي النمو الذي شهدته السينما الايرانية خلال العقود الأخيرة واصفاً هذا الفلم بالعمل الإجتماعي الاُسري الذي يصور حساسية المرأة تجاه الاسرة ورغبتها بالاُمومة مشيداً بالأداء الرائع الذي قدمته هذه الممثلة الايرانية وإحرازها هذا اللقب.
وقالت شريفي نيا خلال إستلامها الجائزة: إنّ المرأة الايرانية ناشطة في جميع الحقول الاجتماعية ومنها حقل السينما وإنّ هذا الفلم يعكس أحد هواجس المرأة في عالمنا المعاصر إذ قمنا خلال إعداده بتسليط الضوء علي قضية عالمية تخرج عن دائرة طبيعة حياة المرأة الايرانية.
وعلي هامش الإحتفال تمت إقامة حلقة نقاش حضرها خبراء وأخصائيو علم نفس الأطفال وأخصائيون إجتماعيون بينوا خلالها أهمية هذا الفلم الايراني علي المستوي العالمي والإنطباع الذي يتركه علي المشاهد.
علماً بأنّ مهرجان اليونان للأفلام السينمائية بدأ أعماله منذ الاول من نيسان وسينتهي في الرابع منه، شاركت فيه أفلام من ايران وفرنسا واليونان وبريطانيا وبولندا والولايات المتحدة ودول اُخري.
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حصول فنانة ايرانية علي جائزة أفضل ممثلة خلال إحتفال اليونان العالمي للأفلام

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