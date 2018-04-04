وزير الدفاع: التعاون مع روسيا مستمر حتي القضاء التام علي الإرهابيين

موسكو/4نيسان/إبريل –إرنا – أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايراني علي عزم ايران علي مكافحة الارهاب والتعاون مع دول المنطقة خاصة مع روسيا وقال: إنّ هذا التعاون الثنائي سيستمر حتي القضاء التام علي الارهابيين.

وأشار العميد أمير حاتمي فجر اليوم الأربعاء في موسكو أمام الصحفيين في معرض تبيينه لإجتماعه الي نظيره الروسي، الي طيب اللقاء ومناقشة الأحداث الثنائية والتعاون الاقليمي والدولي.
وأضاف حاتمي إنّ أهم ملف سيتم مناقشته خلال مؤتمر موسكو الأمني هو ملف مكافحة الارهاب والذي تبادلنا خلال إجتماعي الي سرجئي شايغو وزير الدفاع الروسي وجهات نظرنا بشأنه معرباً عن تأكيده علي الوعود التي قطعها هذا التحالف مع السوريين للقضاء التام علي الارهابيين وتحرير الشعب السوري من براثنهم.
وفي حديث له عن الكفاءات والأرضيات المتوفرة بين ايران وروسيا للتعاون الثنائي صرّح وزير الدفاع الايراني بوجود فرص مناسبة للتعاون التعليمي والتدريبي والمناورات والتعاون الفني العسكري بين البلدين بعد التوقيع علي الإتفاق النووي آملاً أن تُزال العقبات الصغيرة وتزداد وتيرة هذا التعاون في إطار الإتفاق العسكري المبرم بين البلدين.
وفي المقابل قال سرجئي شايغو: إنّ أمام البلدين فرص متاحة كثيرة للتعاون والأهم فيها تعزيز الأمن في المنطقة خاصة إعادة اللاجئين السوريين والحياة الطبيعية الي سوريا.
علماً بأنّ وزير الدفاع الايراني غادر امس الثلاثاء طهران متجهاً الي موسكو للمشاركة في مؤتمر «موسكو الأمني الدولي» الذي يقام اليوم الاربعاء بمحورية مكافحة الارهاب الاقليمي يشارك فيه وزراء دفاع عن 30 دولة إضافة الي شخصيات رفيعة المستوي.
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وزير الدفاع: التعاون مع روسيا مستمر حتي القضاء التام علي الإرهابيين

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