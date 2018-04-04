إعطاب آليتين عسكريتين للجيش السعودي وقصف تجمعات لهم في نجران

طهران / 4 نيسان / ابريل /ارنا-نفذ الجيش واللجان الشعبية اليمنية، الثلاثاء، عمليات عسكرية في جبهة نجران، أسفرت عن إعطاب آليتين عسكريتين سعوديتين، وقصف مدفعي لتجمعات جنود سعوديين.
وأكد مصدر عسكري لـ 'المسيرة نت' إعطاب عربة برادلي بصاروخ موجه في رقابة مراش، وإعطاب آلية هامر عسكرية بعبوة ناسفة في موقع السديس.كما أفاد المصدر عن دك تجمعات الجنود السعوديين في موقعي نهوقة والسديس بقذائف المدفعية، محققة إصابات مباشرة.انتهي ** 2342
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