إعطاب آليتين عسكريتين للجيش السعودي وقصف تجمعات لهم في نجران

وأكد مصدر عسكري لـ 'المسيرة نت' إعطاب عربة برادلي بصاروخ موجه في رقابة مراش، وإعطاب آلية هامر عسكرية بعبوة ناسفة في موقع السديس.



كما أفاد المصدر عن دك تجمعات الجنود السعوديين في موقعي نهوقة والسديس بقذائف المدفعية، محققة إصابات مباشرة.

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