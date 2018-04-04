إعطاب آليتين عسكريتين للجيش السعودي وقصف تجمعات لهم في نجران

طهران / 4 نيسان / ابريل /ارنا-
نفذ الجيش واللجان الشعبية اليمنية، الثلاثاء، عمليات عسكرية في جبهة نجران، أسفرت عن إعطاب آليتين عسكريتين سعوديتين، وقصف مدفعي لتجمعات جنود سعوديين.

وأكد مصدر عسكري لـ 'المسيرة نت' إعطاب عربة برادلي بصاروخ موجه في رقابة مراش، وإعطاب آلية هامر عسكرية بعبوة ناسفة في موقع السديس.

كما أفاد المصدر عن دك تجمعات الجنود السعوديين في موقعي نهوقة والسديس بقذائف المدفعية، محققة إصابات مباشرة.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

إعطاب آليتين

الجيش السعودي

الجيش اليمني

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

إعطاب آليتين عسكريتين للجيش السعودي وقصف تجمعات لهم في نجران

معظم المشاهدات

حریق فی مقهی فی مدینة اهواز أودی بحیاة 10 وخلّف 6 مصابین

حریق فی مقهی فی مدینة اهواز أودی بحیاة 10 وخلّف 6 مصابین

ایران: مسؤولیة المجتمع الدولی منع إضعاف الاتفاق النووی

ایران: مسؤولیة المجتمع الدولی منع إضعاف الاتفاق النووی

2000 ارهابي في صحراء الانبار تحت حماية القوات الاميركية

2000 ارهابي في صحراء الانبار تحت حماية القوات الاميركية

ظريف يعزي نيجروان بارزاني بوفاة شقيقه

ظريف يعزي نيجروان بارزاني بوفاة شقيقه

موسكو: ايران ملتزمة بتعهداتها في اطار الاتفاق النووي

موسكو: ايران ملتزمة بتعهداتها في اطار الاتفاق النووي

أحدث الأخبار

إعطاب آليتين عسكريتين للجيش السعودي وقصف تجمعات لهم في نجران

إعطاب آليتين عسكريتين للجيش السعودي وقصف تجمعات لهم في نجران

إحصائية: 55 قتيلاً و53 جريحاً من الجيش السعودي خلال شهر مارس

إحصائية: 55 قتيلاً و53 جريحاً من الجيش السعودي خلال شهر مارس

ظريف يؤكد دعم ايران لمقاومة الشعب الفلسطيني

في اتصال هاتفي مع هنية

ظريف يؤكد دعم ايران لمقاومة الشعب الفلسطيني

ذوب آهن اصفهان يخسر امام الدحيل القطري في دوري ابطال اسيا

ذوب آهن اصفهان يخسر امام الدحيل القطري في دوري ابطال اسيا

علاقات طهران وموسكو وأنقرة أنموذج جيد للتعاون الإقليمي البناء

سفير إيران لدي روسيا؛

علاقات طهران وموسكو وأنقرة أنموذج جيد للتعاون الإقليمي البناء

موضوعات مرتبط