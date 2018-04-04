إحصائية: 55 قتيلاً و53 جريحاً من الجيش السعودي خلال شهر مارس

ورصد 'المسيرة نت' أعداد وأسماء القتلي والجرحي من وسائل الإعلام السعودية الرسمية وغير الرسمية، فيما لم تعلن وكالة الأنباء السعودية الرسمية سوي عن 30 قتيلاً من جيشها في المعارك الحدودية.

وأكد مصدر عسكري في الجيش واللجان الشعبية لـ 'المسيرة نت' أن الأعداد الحقيقية للقتلي والجرحي من الجيش السعودي تفوق ما يجري الإعلان عنه في الإعلام السعودي كون النظام السعودي درج علي إخفاء خسائره علي مدي السنوات الثلاث الماضية من عدوانه علي اليمن.

وشملت الإحصائية التي تم رصدها من وسائل الإعلام السعودي، أسماء عدد من ضباط الجيش السعودي في عداد القتلي والجرحي.

انتهي ** 2342

