ظريف يؤكد دعم ايران لمقاومة الشعب الفلسطيني

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه ظريف مع رئيس المكتب الساسي لحركة المقاومة الاسلامية في فلسطين (حماس) اسماعيل هنية.

واشار وزير الخارجية الايراني في هذا الاتصال الهاتفي الي ضرورة اتخاذ اجراءات شاملة من جانب العالم الاسلامي ومنظمة الامم المتحدة في دعم المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني وادانة جرائم الكيان الصهيوني، معلنا خطة الجمهورية الاسلامية الايرانية لمتابعة الموضوع في الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة وحركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الاسلامي.

من جانبه ثمّن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السياسات المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية في دعم المقاومة والشعب الفلسطيني، وقدم عرضا لحادث يوم الجمعة الذي استشهد فيه 17 فلسطينيا وجرح اكثر من 1800 آخرين من اهالي غزة المشاركين في مسيرات 'العودة' السلمية الكبري لمناسبة الذكري الـ 42 لـ 'يوم الارض' في فلسطين، اثر اطلاق الرصاص عليهم من قبل جنود كيان الاحتلال الصهيوني.

انتهي ** 2342

