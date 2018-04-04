ذوب آهن اصفهان يخسر امام الدحيل القطري في دوري ابطال اسيا

طهران / 4 نيسان / ابريل /ارنا-
خسر فريق ذوب آهن اصفهان امام فريق الدحيل القطري بهدف وحيد في المباراة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء في اطار الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية بدوري ابطال اسيا.

سجل هدف المباراة الوحيد للدحيل اسماعيل محمد في الدقيقة 84 من المباراة.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الدحيل الي 15 وكان قد ضمن التاهل الي دور الـ 16 من الجولة السابقة فيما تجمد رصيد ذوب آهن عند 6 نقاط وتراجع الي المركز الثالث بعد لوكوموتيف طشقند الذي يساويه في النقاط ويتفوق عليه بالاهداف بفوزه يوم امس علي مضيفه الوحدة الاماراتي 4-1.
واصبحت مهمة ذوب آهن صعبة الي حد ما اذ لا خيار امامه للتاهل الا الفوز علي لوكوموتيف طشقند علي ارض الاخير في الجولة السادسة والاخيرة من منافسات المجموعة.
وضمن مباريات المجموعة الاولي خسر تراكتور سازي تبريز امام اهلي جدة بهدفين نظفين سجلهما مهند العسيري ومؤمن زكريا في الدقيقتين 49 و 92 علي التوالي.
وبهذه النتيجة ضمن اهلي جدة التاهل برصيد 11 نقطة وخرج تراكتور من المنافسة، كما تاهل الجزيرة الاماراتي الذي فاز علي مضيفه الغرافة القطري يوم امس ايضا 3-2 .
وبلغ رصيد الجزيرة 8 نقاط فيما تجمد رصيد الغرافة عند 5 نقاط، مع تفوق الجزيرة في المواجهات المباشرة بينهما اي ان خسارة الجزيرة وفوز الغرافة في الجولة الاخيرة لن يؤثر علي تاهل الجزيرة.
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ذوب آهن اصفهان يخسر امام الدحيل القطري في دوري ابطال اسيا

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