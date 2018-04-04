علاقات طهران وموسكو وأنقرة أنموذج جيد للتعاون الإقليمي البناء

وأضاف سنائي في تصريح له اليوم الثلاثاء في معرض إشارته الي التعاون بين طهران وموسكو وأنقرة لتسوية القضية السورية قائلا، ان التعاون بين هذه الدول الثلاث يعد أنموذجا مناسبا للتعريف بهذه المهمة لكن هذا النوع من التعاون له نتائج أكبر في حل المشاكل الإقليمية.

واعتبر مكافحة الجماعات الإرهابية قضية هامة جدا، أضاف ان إجتماع رؤساء إيران وروسيا وتركيا في أنقرة بالتزامن مع إقامة الإجتماع الأمني في موسكو بحضور وزير الدفاع الإيراني العميد 'أمير حاتمي' ووزراء الدفاع للكثير من الدول يعد تأكيدا علي هذه النقطة وهي أن القضايا والمشاكل الإقليمية لن يتم تسويتها إلا عبر تبني الحوار الإقليمي.

وأضاف، ان تزامن هذين الإجتماعين من شأنه أن يسفر عن نتائج ملحوظة لتعزيز السلام والإستقرار الإقليميين.

يذكر، ان مؤتمر موسكو الأمني الدولي السابع حول القضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب ينطلق غدا الأربعاء في موسكو بمشاركة وزراء الدفاع لنحو 30 دولة ومسؤولين رفيعي المستوي من مختلف البلدان للمشاركة في هذا الإجتماع.

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