الرئيس روحاني يصل الي انقرة

وكان في استقبال الرئيس روحاني في المطار وزير الدفاع التركي نورالدين جانيكلي وسفيري البلدين.

ومن المقرر ان تعقد اجتماعات بين الدول الثلاث ايران وروسيا وتركيا علي مستوي كبار الخبراء ووزراء الخارجية ورؤساء الجمهورية اليوم وغدا.

وتعد هذه الاجتماعات هي الثانية بين الدول الثلاث في مسار اجتماع أستانا وسوتشي، للبحث في حل للقضية السورية.

ويشارك الرئيس روحاني غدا الاربعاء في اجتماع القمة مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان، كما سيلتقيهما كلا علي حدة للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد وصل قبل ذلك علي راس وفد منفصل الي انقرة وسيشارك صباح غد في اجتماع مع نظيريه التركي مولود جاويش اوغلو والروسي سيرغي لافروف، وسيكون محور الاجتماع الاعداد لاجتماع القمة الذي يعقد بعد ذلك.

وعقد كبار خبراء الدول الثلاث اليوم الثلاثاء اجتماعا لتحديد واعداد نصوص مسودة اجتماعي وزراء الخارجية ورؤساء الجمهورية.

انتهي ** 2342

