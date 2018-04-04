مصادر امنية : الاميركان يتجنبون استهداف الدواعش غرب الأنبار

ونقلت وكالة المعلومة الخبرية العراقية عن المصادر، قولها 'ان مصادرنا الاستخبارية تؤكد وجود 400 عنصر من عصابات داعش الإجرامية ومن جنسيات أجنبية في وادي حوران وودادي القذف غربي الانبار، تمكنوا من التسلل إلي تلك المنطقة وإعادة نشاطهم من جديد'.

واشارت المصادر الي 'ان عشرات الدواعش تمكنوا من التسلل من سوريا الي مناطق الانبار الغربية نتيجة مطاردة فلولهم من قبل الجيش السوري، وان وادي حوران وودادي القذف يعدان من أهم مناطق تواجد عناصر التنظيم الإجرامي، مما يشكل خطرا علي المناطق الغربية المحررة'.

في ذات الوقت دعا طيران الجيش الي قصف مواقع تواجد عناصر التنظيم الإجرامي بالسرعة الممكنة كونهم يشكلون خطرا علي القطعات العسكرية المتمركزة في القاطع الغربي للمحافظة، لان طيران التحالف الدولي لم يستهدفهم رغم علمه بتواجدهم وتحركاتهم.

وكانت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي، قد كشفت في وقت سابق علي لسان عضوها حسن سالم، عن وجود الفي عنصر ارهابي جديد من مختلف الجنسيات في محافظة الانبار، غرب العراق، يتمتعون بالحماية والتدريب من قبل القوات الاميركية منذ اكثر من ثلاثة اعوام.

كذلك تحدثت لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن وجود أدلة تدين القوات الأميركية بتدريب عناصر إرهابية جديدة في وادي حوران والقذف بدعم من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي قوبلت زيارته المفترضة الي العراق بردود فعل سياسية وشعبية رافضة ومستنكر ومنددة بسياسات المملكة المعادية للعراق طيلة الخمسة عشر عاما الماضية.

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