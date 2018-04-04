2000 ارهابي في صحراء الانبار تحت حماية القوات الاميركية

واكد عضو اللجنة حسن سالم، في تصريحات ادلي بها لوكالة 'وطن نيوز' الخبرية، 'ان هنالك مجاميع ارهابية جديدة في وادي حوران تصل اعدادهم الي اكثر من الفي عنصر من مختلف الجنسيات الاجنبية والعربية، وان القوات الاميركية المتواجدة في الاراضي العراقية قامت بتسليح هذه المجاميع وتدريبها وحماية مناطق تواجدها من العمليات العسكرية للقوات الامنية'.

واضاف النائب سالم قائلا 'ان القوات الاميركية وضعت خطا احمر امام تقدم القوات الامنية في مناطق تواجد المجاميع الارهابية في وادي حوران لغرض حمايتهم من العمليات العسكرية، وان هؤلاء المجاميع يعيشون في خنادق ومعسكرات تحت الارض لأكثر من ثلاث سنوات'.

وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية، قد تحدثت قبل ايام قلائل عن وجود أدلة تدين القوات الأميركية بتدريب عناصر إرهابية جديدة في وادي حوران والقذف بدعم من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

هذا في الوقت الذي كشف فيه موقع بازفيد الاميركي، من ان القوات الاميركية كانت قد شيدت قاعدة عسكرية لها في منطقة التنف بمساحة 55 كيلومتر مربع بالقرب من المثلث السوري العراقي الأردني، حيث تقوم بتدريب الالاف من الارهابيين مما يسمي بالجيش السوري الحر.

في سياق مقارب قال النائب محمد الصيهود 'إن التواجد الأميركي في العراق جاء لغرض توفير الحماية لعصابات داعش إلارهابية المتواجدة ضمن مناطق تواجد القوات الأمريكية'، كاشفا عن 'دعم القوات الأميركية والحكومة السعودية لعصابات جديدة في مناطق الحدود السورية العراقية.

واشار الصيهود الي 'ان القوات الأميركية المتواجدة في العراق تسعي لإعادة فلول عناصر داعش الإرهابية بلباس جديد بدعم سعودي لغرض تنفيذ هجمات إرهابية تزعزع امن البلاد'.

واكد 'إن السعودية تسعي إلي تنفيذ مؤامرة جديدة من خلال زج عناصر إرهابية إلي البلاد بعد انتهاء داعش الإرهابي بدعم وتسليح أميركي، وان الغاية من هذا المشروع الجديد هو لإتمام الاجندات التي فشل تنظيم داعش بتنفيذها عقب اندحاره علي يد الحشد الشعبي وفصائل المقاومة والقوات الامنية'.

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