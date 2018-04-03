غوتيريش: اليمن يمر بأسوأ كارثة إنسانية في العالم

ودعا غوتيريش، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر الدول المانحة لليمن في جنيف، اليوم الثلاثاء إلي الإبقاء علي موانئ اليمن مفتوحة أمام الشحنات الإنسانية والتجارية، داعيا أيضاً جميع الأطراف إلي بذل الجهد لتوفير مبلغ 2.6 مليار دولار لتلبية احتياجات المتضررين من الأزمة التي دخلت عامها الرابع وذلك حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.

وذكر أن 'المساعدات الإنسانية تحتاج إلي تواجد غير مشروط'، منوهاً إلي أهمية أن' تبقي كل الموانئ مفتوحة والمطارات مفتوحة لوصول المساعدات بما فيها مطار صنعاء'. وحث الأطراف علي العمل مع مبعوثه الجديد.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف إلي العمل لجمع مساعدات مالية لليمن، قائلا: 'هناك حاجة إلي 2.6 مليار دولار لتلبيه الاحتياجات الإنسانية في اليمن'، مشيراً إلي أن 'اليمن يمر بأسوأ كارثة إنسانية في العالم وأكثر من 20مليون انسان هم بحاجة إلي مساعدة إنسانية'.

انتهي**2018 ** 1718

