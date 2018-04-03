ظريف: يجب تسوية القضية السورية سياسيا وعلي يد الشعب السوري

وأضاف ظريف في تصريح أدلي به للصحفيين اليوم الثلاثاء لدي وصوله الي مطار أنقرة علي رأس وفد رفيع بهدف المشاركة في القمة الثلاثية، الإيرانية التركية الروسية حول سوريا، اضاف ان النقطة الهامة هي انه علينا جميعا أن نتقبل بأن القضية السورية أولا يجب تسويتها من خلال الحل السياسي وثانيا علينا أن نتقبل بأن هذا الحل السياسي يجب إيجاده علي يد الشعب السوري ذاته.

وأكد ظريف، ان مهمة الحكومات الأجنبية لا تتمثل في إتخاذ القرار للشعب السوري أو صياغة مسودة أو نص للدستور السوري أو تحريك الجماعات المتفاوضة بل إن مهمتهم هي التسريع في التوصل الي هذا الحل السياسي.

وأعرب ظريف، عن اسفه لاننا شهدنا منذ البداية عدم وجود ترحيب كبير لدعم هذه الخطوة، ولكن المبادرة الوحيدة التي كانت ناجحة منذ بداية الأزمة السورية لحد الآن، كانت عقد قمتي أستانا وسوتشي.

وأضاف، ان إجتماع سوتشي الذي عقد عبر التنسيق بين الرؤساء الثلاثة (الإيراني والروسي والتركي) في روسيا، اعتبر مبادرة هامة جدا.

وتابع اننا تمكنا خلال العام الماضي وعبر مسار أستانا من التقليل من حدة الإشتباكات في سوريا لكنه كان من الضروري تحويل هذا المسار الي مسار سياسي بحيث تم عقد إجتماع سوتشي في ذات السياق وان هذا الإجتماع كان منطلقا لبداية المسار السياسي في سوريا.

واستمر بالقول، 'انني آمل في إستمرار هذا العمل الذي أثمر بعد جهود مضنية وذلك من خلال بذل الدقة والحنكة وان هذا الموضوع هو أحد الدلائل الهامة لعقد القمة الثلاثية يوم غد'.

وتابع ظريف، ان احد التطورات الأخري في سوريا هو تقليص دور الإرهابيين، بحيث تم تطهير العديد من المناطق في سوريا، وخاصة المناطق القريبة من العاصمة، من يد الإرهابيين، وبالطبع، ان النقطة الهامة هي أن يتم تحقيق هذا الأمر بحيث لا يتعرض الشعب السوري لخسائر كبيره لا سيما الخسائر البشرية.

واوضح ان تقليص تواجد الإرهابيين في سوريا ملحوظ جدا، لكن التغيير السلبي الذي حدث بعد القمة السابقة في سوتشي هو في الحقيقة نوعية التواجد الأميركي في المنطقة، مما أدي إلي تفشي الخلافات العرقية داخل سوريا وإتساع نطاقها في المنطقة بحيث ان سياسات الولايات المتحدة قصيرة النظر في سوريا تنطوي علي مخاطر جادة لمستقبل المنطقة.

وأضاف ظريف، طبعا ان إعتداءات الكيان الصهيوني مستمرة لكننا قد شهدنا في الآونة الأخيرة أن مقاومة الشعب السوري أدت الي دحض الأسطورة التي تزعم بأنه لا يمكن المساس بالكيان الصهيوني.

وأضاف وزير الخارجية ان التطورات الأخيرة في عفرين كانت ذات أهمية من هذه الناحية لكننا علينا أن نؤكد بأنه لا يوجد أي مبرر للمساس بسلامة التراب السوري مع إننا أدركنا بأن التحركات الأميركية وإنتهازها الخلافات العرقية في الداخل السوري بعثت علي القلق للكثير.

كما أكد، ان الحل الأمثل لمواجهة هذه الحركة من قبل الأميركان يكمن في تعزيز الحكومة السورية المركزية ودعمها لكي تتمكن من الحد من إتساع هذه الخلافات العرقية.

واكد ظريف انه مع ذلك، كانت هناك تطورات إيجابية في سوريا تحتاج إلي التأكيد عليها في اجتماع الغد الذي يعقد في البداية بين وزراء الخارجية ومن ثم الاجتماع الرئيسي بحضور الرؤساء الثلاثة وهي وحدة الأراضي وسيادة الحكومة السورية.

وأضاف، انه من الضروري أيضا إبداء الالتزام المشترك من الدول الثلاث بمتابعة العملية السياسية والعملية الإنسانية في جميع أنحاء سوريا، ونأمل أن يكون هذا الاجتماع في الواقع إستمرارا جادا لعملية بدأت في سوتشي والتي حققت نجاحا كبيرا بالطبع، والتي كانت هي أيضا إستمرار لإنطلاقة في أستانا.

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